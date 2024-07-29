Работа с человеческим лицом: взгляд изнутри

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
-Анастасия, расскажите о вашем опыте работы. Какие компетенции вы планировали развивать?
-Ранее я работала в логистической компании, набирала специалистов для коммерческого департамента и курировала несколько филиалов в разных городах. Когда я решила поменять работу, то в первую очередь искала возможность профессионального роста — я хотела развиваться как эксперт, закрывать более сложные вакансии и руководящие позиции, больше погружаться в оценку.
Компания «Ваш инвестор» стала для меня возможностью реализоваться профессионально. Независимо от должности и позиции, здесь сотрудники могут сами настраивать рабочие процессы, совершенствовать их и предлагать новые инструменты для лучшего результата.
-В этом плане «Ваш инвестор» оправдал ожидания?
-За 3 года работы здесь мне удалось реализовать все, что планировала. Сейчас я курирую подбор руководителей и топ-менеджеров компании, под моим началом работают еще четыре hr-менеджера по своим направлениям. Я хотела развиваться как эксперт — и мне это удалось. При этом в процессе работы в компании появился новый профессиональный интерес — развиваться в качестве hr-руководителя, и в этом направлении я сейчас и двигаюсь.
У нас есть центр обучения и развития, на базе которого проходит внутреннее обучение. Каждый сотрудник может составить индивидуальный план развития, который создается совместно с его руководителем и позволяет развивать желаемые зоны профессионального роста.
-На ваш взгляд Чем «Ваш инвестор» может привлечь потенциальных соискателей?
-Для меня это как раз возможность настройки рабочих процессов, возможность предлагать новые инструменты и их реализовывать. Это позволяет взглянуть на процессы шире, участвовать в различных проектах внутри компании — причем быть как участником того или иного проекта, так и его лидером.
Конечно, отмечу приятную рабочую атмосферу и коллег — это профессионалы своего дела, нацеленные на результат. Есть много приятных бонусов для сотрудников вроде комфортных рабочих мест, ДМС, классные корпоративы. У нас работает реферальная программа: можно порекомендовать сотрудника на ту или иную вакансию в нашей компании, и если он нам подойдет — вы получите вознаграждение.
Начать что-то менять может быть сложно, надо делать первый шаг и знать куда. По себе могу сказать, если человек хочет развиваться, нацелен на рост себя как сотрудника и как человека, то все это он получит здесь.
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