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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:47

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Омского бизнесмена заставили вернуть чужой лесной участок на севере области

29 июля 2024, 05:39
Фото: 1MI
Иллюстрация
Вопрос лесных границ мужчине пришлось решать через суд. Житель Омской области складывал древесину на участке лесного фонда и не хотел его отдавать.

В Тевризском районе Омской области выявили нарушения лесного законодательства. Как выяснили в прокуратуре, один из местных предпринимателей самовольно занял участок лесного фонда. Мужчина использовал его для складирования древесины, переработанной на принадлежащем ему земельном участке.

Несмотря на предупреждения ведомства и вынесенное представление с требованием устранить нарушения, бизнесмен не предпринял никаких действий для освобождения лесных угодий.

В результате прокуратура была вынуждена обратиться в суд, который встал на защиту природы и обязал предпринимателя вернуть самовольно занятый участок лесного фонда. Сотрудники ведомства ведут строгий контроль за исполнением судебного решения.

Ранее Город55 сообщал, что в лесах Омской области местные жители начали собирать чернику и другие ягоды.

«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
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#Происшествия#Бизнес#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Лес#Новости#Земельные участки#Тевризский район#Древесина
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