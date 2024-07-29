Омского бизнесмена заставили вернуть чужой лесной участок на севере области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:47
В Тевризском районе Омской области выявили нарушения лесного законодательства. Как выяснили в прокуратуре, один из местных предпринимателей самовольно занял участок лесного фонда. Мужчина использовал его для складирования древесины, переработанной на принадлежащем ему земельном участке.
Несмотря на предупреждения ведомства и вынесенное представление с требованием устранить нарушения, бизнесмен не предпринял никаких действий для освобождения лесных угодий.
В результате прокуратура была вынуждена обратиться в суд, который встал на защиту природы и обязал предпринимателя вернуть самовольно занятый участок лесного фонда. Сотрудники ведомства ведут строгий контроль за исполнением судебного решения.
Ранее Город55 сообщал, что в лесах Омской области местные жители начали собирать чернику и другие ягоды.