Омского бизнесмена заставили вернуть чужой лесной участок на севере области

В Тевризском районе Омской области выявили нарушения лесного законодательства. Как выяснили в прокуратуре, один из местных предпринимателей самовольно занял участок лесного фонда. Мужчина использовал его для складирования древесины, переработанной на принадлежащем ему земельном участке.