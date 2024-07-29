На любой вкус. Лучшие места для отдыха на Черном море в 2024 году

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Ежегодно жители разных уголков страны проводят отдых на берегу Черного моря. Именно здесь расположены десятки гостиниц, пляжи, развлечения на любой вкус и, конечно, красоты природы. На территории можно найти варианты размещения в зависимости от бюджета, типа отдыха (отель, собственный домик, кемпинг) и других предпочтений отдыхающих.
Отдых на курортах Краснодарского края летом имеет повышенный спрос, пишут «РИА Новости». В регионе для отдыхающих доступно свыше 220 туристских маршрутов, в том числе 184 пеших. Наиболее популярный южный курорт России — Сочи. Ежегодно здесь поводят отпуск миллионы россиян.
Для путешественников оборудованы сотни пляжей, кафе и ресторанов, природных парков и других мест, привлекающих внимание туристов.
Местный житель, по совместительству генеральный директор Pro-Vision Communications, автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story Владимир Виноградов, рассказал, что за тихим отдыхом стоит отправиться на дикий пляж 73-й километр. Кроме того, от отметил, что там самая чистая вода.
Лазаревское — курортный район Сочи, который является поселком. Он расположен между Черным морем и склонами Кавказского хребта. Здесь можно найти занятие как для экстремалов, так и для тихих туристов.
«Стоит прогуляться по Свирскому ущелью, протяженность которого около трех километров. По пути можно увидеть живописные водопады, загадочный Лунный камень и дольмен „Слава“. Также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, „поверить в чудо“ на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются», — рассказала эксперт Валерия Дудинова.
Анапа — курорт, который идеально подойдет для отдыха с детьми. На его территории можно не только позагорать на удобных широких пляжах, но и посетить парки с аттракционами «Солнечный Город» и «Парк 30-летия Победы» с колесом обозрения, а также зоопарк, динопарк «Рекс», крокодиловую ферму и пингвинарий.
Интерес к отдыху в Крыму начал вновь возрастать в конце прошлого года. Больше всего запросов в текущем сезоне зафиксировано в отелях для семейного отдыха, местах рядом с благоустроенными пляжами.
Самые популярные направления для отдыха в Крыму:
Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова, туристы приезжают сюда круглый год чтобы отдохнуть, поправить здоровье и насладиться красотами.
«Помимо мягкого климата, целебного воздуха, теплого моря и живописной природы, здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить каждому, кто приезжает на отдых в Ялту», — отметила Валерия Дудинова.
Самый популярный туристический объект здесь — замок «Ласточкино гнездо». Он расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Замок является памятником истории и культуры федерального значения.
Одна из главных достопримечательностей в Евпатории — комплекс Караимских кенасс.
«Молитвенный комплекс состоит из Большой и Малой кенассы. На территории в 2500 квадратных метров работает этнический музей, благотворительная столовая и мидраш — религиозная школа. Комплекс является памятником архитектуры XVIII века государственного значения», — рассказала Валерия Дудинова.
Здесь можно ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма. Путешественники могут увидеть много природных достопримечательностей, среди них: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.
«Завораживающие виды открываются с горы Ай-Георгий. На ее склоне находится источник, воду из которого считают целебной. Вы можете подняться сюда самостоятельно или в составе экскурсии: на лошадях, джипах или квадроциклах», — добавила Валерия Дудинова.
Также во время поездки стоит прогуляться в Курортном парке и посетить Амфитеатр — площадку под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.