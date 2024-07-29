На любой вкус. Лучшие места для отдыха на Черном море в 2024 году

Анапа — курорт, который идеально подойдет для отдыха с детьми. На его территории можно не только позагорать на удобных широких пляжах, но и посетить парки с аттракционами «Солнечный Город» и «Парк 30-летия Победы» с колесом обозрения, а также зоопарк, динопарк «Рекс», крокодиловую ферму и пингвинарий.