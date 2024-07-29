Мечети, красивые улочки и толпы туристов. Сколько стоит съездить в Казань из Омска

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Впереди остается целый месяц лета, а значит еще есть возможность устроить себе мини-отпуск и отправиться на знакомство с новыми местами. В последние годы популярным направлением отдыха стала Казань. В 2023-м город посетили около 4 млн человек (это рекорд по туристско-экскурсионному потоку для Казани). По ожиданиям директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, в 2024-м турпоток может вырасти еще на 10—15%.
Свой отпуск в Казани провела читательница Города55. На отдых в столицу Республики Татарстан омичка Юлия отправилась вместе с мужем. Делимся впечатлениями девушки от поездки и ценами на проезд и проживание.
До Казани из Омска девушка добиралась на машине. Расстояние между двумя городами составляет около 1900 км. Бензин туда-обратно (его хватило в том числе на поездку до Свияжска) обошелся в 18.3 тысячи рублей.
Выбрать можно один из двух маршрутов (в обоих случаях нужно проехать общий отрезок — 337 км от Омска до Ишима):
«Ехать до Казани 25 часов. Столько без остановки, наверное, не способен проехать ни один человек, поэтому мы решили по пути в Казань и обратно сделать остановку в Челябинске. Там довольно большой выбор гостиниц, а значит точно можно было выбрать для ночевки комфортное место. И уже выспавшись и отдохнув, преодолеть второй отрезок пути», — рассказала Юлия.
Если вы едете до Казани на машине, стоит приготовиться к частым заторам и пробкам из-за ремонта дорог. В каждой из областей, через которые пролегает путь от Омска до Казани, обязательно ремонтируется какой-либо дорожный участок, чаще всего далеко не один.
На обратном пути — из Казани в Омск — омичке не повезло: много времени ушло на пережидание ремонта, целый час пришлось провести в пробке у платной дороги возле Уфы, после чего был риск встать на три часа в пробку из-за крупной аварии с грузовиками. Но, к счастью, навигатор предложил альтернативный маршрут, позволяющий объехать многокилометровый затор.
Также добраться из Омска в Казань можно на самолете и поезде. Правда, эти варианты обойдутся дороже и не всегда быстрее.
Прямые перелеты из Омска в Казань выполняет только авиакомпания Nordwind Airlines. Самолеты летают по четвергам и воскресеньям. За билеты в обе стороны для двоих взрослых нужно отдать около 43 тысячи рублей. Из плюсов этого варианта передвижения — небольшое время в пути: 2,5 часа, и вы в месте назначения. Перелеты с пересадкой в Уфе, Москве, Адлере на двоих обойдутся в 58 и больше тысяч.
На поезде путь от Омска до Казани займет минимум 1 день и 4 часа. Билет на одного человека в плацкарте стоит от 5 тысяч рублей, в купе — от 7.5 тысячи, в СВ — от 21.4 тысячи. Но места на рейсы без пересадок разбирают очень быстро, поэтому озаботиться покупкой билетов лучше минимум за две недели.
Те, кто не приобрел билеты заранее, могут рассмотреть варианты поездки на поезде с пересадками в Екатеринбурге и других городах Свердловской области, Тюмени и Ишиме. Но в таком случае растет стоимость билетов и увеличивается время, проведенное в пути.
Основные достопримечательности Казани находятся в центре, поэтому лучше выбрать для проживания гостиницу, расположенную на центральных улицах либо вблизи них.
В центре Казани есть множество вариантов гостиниц и хостелов во всех ценовых категориях. В хостелах цены за одну ночь начинаются от 1500 рублей. В скромные апартаменты поселиться можно за 4600 рублей в сутки. А один день проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах обойдется минимум в 9000 рублей.
«При выборе гостиницы нам были важны несколько факторов — расположение в центре, собственная парковка и ванная комната в номере. В итоге мы скорее остались недовольны выбранной гостиницей. Для сравнения: в Москве в центре за ту же стоимость можно найти варианты достойнее», — поделилась омичка.
Четыре ночи в стандартном номере обошлись собеседнице Города55 в 22 тысячи, еще 1.2 тысячи рублей пришлось заплатить за место на парковке. Плюсы у гостиницы, кстати, тоже нашлись. Во-первых, красивый внутренний дворик, в котором приятно было проводить вечера. Во-вторых, удачное расположение: до Казанского кремля — 2 км пешком, до пешеходной улицы Баумана — около 1 км.
В городе-миллионнике с более чем тысячелетней историей каждый турист найдет, чем заняться и что посмотреть. Для всех, кто впервые посещает Казань, обязательным пунктом программы является прогулка по Кремлю. Неспешное знакомство с музеями и популярными достопримечательностями — падающей башней Сююмбике, мечетью Кул-Шариф, Спасо-Преображенским монастырем, пушечным двором — займет минимум два-три часа.
Вход на территорию Казанского кремля свободный, посещение каждого из музеев обойдется в 200 рублей с человека, на самый верх Преображенской башни можно подняться за 80 рублей.
После прогулки по Кремлю можно отправиться на Кремлевскую набережную или пешеходную улицу Баумана, которую называют «Казанским Арбатом». Особый уют здесь создают трех-четырехэтажные особняки, бывшие купеческие дома. Если наскучит просто гулять и рассматривать здания, можно «приземлиться» в одном из кафе, подняться на смотровую площадку колокольни Богоявленского собора либо сходить на дегустацию в небольшой Музей самогона.
Познакомиться ближе с новым городом традиционно позволяют обзорные экскурсии. Дневная автобусно-пешеходная экскурсия продолжительностью до четырех часов стоит от 1200 рублей за человека, ночная (длится до 2.5 часов) — от 1400 рублей. Насладиться видами города можно и с теплохода: есть варианты водной прогулки по Казани и по Волге. Стоимость билета на одного человека начинается от 900 рублей.
«Мы взяли двухчасовую речную экскурсию по Волге и Казани и пожалели об этом. Красивые виды заканчиваются спустя 15 минут, дальше ты просто плывешь мимо островков и дачных поселков. Два часа — слишком много, в какой-то момент уже нечего было смотреть. Через час на лицах присутствующих на теплоходе людей можно было прочитать разочарование», — поделилась с Городом55 омичка.
Сколько бы лет вам ни было, чем бы вы ни увлекались, в Казани точно не придется скучать. Семьям с детьми советуем посетить зооботсад (в новом филиале билет для взрослых стоит 400 рублей, для детей от 3 до 17 лет — 200 рублей).
Будет большим упущением приехать на отдых в Казань и не попасть в град Свияжск, расположенный на небольшом острове. Заложили крепость на берегу Свияги еще в XVI веке, при Иване Грозном, когда тот пытался взять Казань.
Туристов здесь ждет большое количество старинных монастырей и церквей, здания с историей, интересные музеи истории Свияжска и археологического дерева, ухоженные зеленые улочки и чистый воздух, доносящийся с реки.
Небольшой совет от собеседницы Города55: если есть возможность, в Свияжск лучше приезжать ранним утром. Тогда получится застать остров без толп туристов, тихий, спокойный и умиротворенный, с никуда не спешащими жителями.
По ценам:
Кстати, добраться до острова также можно на автобусе и на теплоходе. В первом случае заплатить придется от 2400 рублей за человека, во втором — от 2100 рублей.
Многонациональная Казань способна по-настоящему удивить гастрономией. В городе смешались вкусы самых разных кухонь мира — татарской, русской, европейской. Есть отдельные сети, которые специализируются на традиционной татарской кухне, модные рестораны, которые представляют современное прочтение национальных блюд. Чак-чак, эчпочмак, кыстыбай, токмач, элеш — слова излишни, это просто надо пробовать.
Если говорить о барах, то здесь все пути ведут на Профсоюзную, где разместились десятки заведений на любой вкус.
В общей сложности у семьи из двух взрослых на семидневное путешествие в Казань из Омска ушло 85 тысяч рублей. Самыми большими статьями расходов стали проживание (29.4 тысячи), питание (27.8 тысячи) и бензин (18.3 тысячи). При желании можно уложиться как в меньшую, так и в большую сумму. Но, как рассказала омичка, они с мужем ни в чем себе не отказывали в отпуске.
Напомним, что в этом году многие омичи отправляются на отдых в Казахстан. Город55 уже рассказывал ранее, как прошел отпуск в Боровом семьи с 7-летним ребенком, а также пенсионерки.