Мечети, красивые улочки и толпы туристов. Сколько стоит съездить в Казань из Омска

Прямые перелеты из Омска в Казань выполняет только авиакомпания Nordwind Airlines. Самолеты летают по четвергам и воскресеньям. За билеты в обе стороны для двоих взрослых нужно отдать около 43 тысячи рублей. Из плюсов этого варианта передвижения — небольшое время в пути: 2,5 часа, и вы в месте назначения. Перелеты с пересадкой в Уфе, Москве, Адлере на двоих обойдутся в 58 и больше тысяч.