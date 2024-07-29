Форум «Здоровое общество — 2024» обозначил направления развития

Модератор пленарной сессии, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо не только работать над увеличением продолжительности жизни, но и позаботиться о том, чтобы жизнь россиян была благополучной, здоровой и активной. Она пообещала, что данный нацпроект затронет своим действием ряд приоритетных сфер, чтобы в итоге к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.