Форум «Здоровое общество — 2024» обозначил направления развития

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Целью проведения форума стали популяризация отечественных нацпроектов в сфере здоровья, народосбережения и здорового образа жизни, а также новой инициативы «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщает 56orb.ru, в роли информационного партнера события заявлен медиахолдинг 1MI.
В день открытия форума были запущены в работу пять медицинских объектов первичного звена здравоохранения. Построенные с нуля и модернизированные здания начали прием населения в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Татарстане и Крыму.
В рамках пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?» обсуждались цели и задачи нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором пленарного заседания была назначена зампред Правительства России Татьяна Голикова. В пленарном заседании также участвовали глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, замглавы аппарата российского правительства Ольга Кривонос, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова и прочие должностные лица.
Модератор пленарной сессии, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо не только работать над увеличением продолжительности жизни, но и позаботиться о том, чтобы жизнь россиян была благополучной, здоровой и активной. Она пообещала, что данный нацпроект затронет своим действием ряд приоритетных сфер, чтобы в итоге к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего выступления упомянул ряд важных направлений, из которых складывается здоровье нации. Помимо этого, был организован трек «Ключевые составляющие здорового образа жизни», где прошел открытый диалог с главой ведомства.
Также на полях форума «Здоровое общество — 2024» состоялся арт-перформанс «Искусство как лекарство», где за музыкальное сопровождение отвечал инструментальный квартет. В ходе арт-перформанса директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов выступил с докладом, рассказав, каким образом нейронаука объясняет влияние арт-терапии на здоровье человека и есть ли возможность применять искусство как настоящее средство для лечения и профилактики болезней.
В течение двух дней форума удалось заключить 15 соглашений о сотрудничестве. Фонд Росконгресс теперь будет вести сотрудничество с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Кроме того, Фонд Росконгресс и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения подписали меморандум о взаимопонимании.