«Единая Россия» в весеннюю сессию ГД РФ ориентировалась на послание президента

По информации издания mkset.ru, Якушев подчеркнул, что в рамках весенней сессии по распоряжению президента было принято важное социальное решение — индексация пенсий для работающих пенсионеров, что затронет около 8 миллионов граждан. Он выразил уверенность, что этот закон станет стимулом для многих неработающих граждан пенсионного возраста вернуться к работе.