«Единая Россия» в весеннюю сессию ГД РФ ориентировалась на послание президента

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Еще одна ключевая задача — реализация народной программы.
По информации издания mkset.ru, Якушев подчеркнул, что в рамках весенней сессии по распоряжению президента было принято важное социальное решение — индексация пенсий для работающих пенсионеров, что затронет около 8 миллионов граждан. Он выразил уверенность, что этот закон станет стимулом для многих неработающих граждан пенсионного возраста вернуться к работе.
Кроме того, значимым направлением работы в весеннюю сессию стало введение прогрессивного налогообложения. Дополнительные средства от налоговой реформы, которые будут поступать в бюджет, планируется направить на решение социальных проблем.
Также «Единая Россия» инициировала поправки в бюджет для реализации послания президента РФ. На программу «Семейная ипотека» предусмотрено 66 миллиардов рублей, что позволит более 100 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.
Партия ЕР инициировала принятие свыше 30 законодательных актов, направленных на защиту прав участников специальной военной операции и их семей. В частности, среди нововведений стоит отметить продление срочных служебных контрактов для военнослужащих и введение запрета на увольнение вдов в течение года после смерти супруга при участии в СВО.
Ключевой задачей партии «Единая Россия» в весеннюю сессию стало законодательное обеспечение поддержки для семей с детьми. В частности, был усовершенствован механизм назначения ежемесячного пособия, связанного с появлением ребенка, а также введено право на повышенную фиксированную выплату для страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они исполняют обязанности опекунов детей до 18 лет.
В образовательной сфере также произошли важные изменения: с 1 марта вступили в силу новые правила, касающиеся дополнительных выплат для классных руководителей в школах и кураторов в профессиональных учебных заведениях. С 1 сентября этого года финансовую поддержку начнут получать и все советники в школах.
Помимо этого, партия активно работает над расширением доступа к лекарственным препаратам для жителей отдаленных районов. ЕР продолжает свою деятельность по укреплению лекарственной безопасности, параллельно разрабатываются новые законопроекты, касающиеся организации мобильных аптек и уточнения понятий медицинских услуг и медицинской помощи.
На сайте ER.RU пишут, что Владимир Якушев, говоря о приоритетах в работе в осеннюю сессию, отметил федеральный бюджет, который должен быть направлен на достижение национальных целей, поставленных главой Российской Федерации до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства, а также способствовать приближению победы в специальной военной операции.