Депутаты Госдумы рассказали, как собирать ребенка к школе

Другой депутат, Татьяна Буцкая, подчеркнула, что выбор одежды для ребенка имеет прямое отношение к его здоровью. Проведение продолжительного времени в синтетической одежде может вызвать повышение температуры тела на целый градус. «Школьная форма — это не просто обычная одежда. Ребенок проводит в ней практически все день, так что у нее должно быть много качеств: комфортность, дышащие материалы, отсутствие марок и раздражений», — отметила Буцкая.