Депутаты Госдумы рассказали, как собирать ребенка к школе

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Согласно информации издания amic.ru, в настоящее время стоимость сбора в школу для девочки составляет в среднем 13,3 тыс. рублей, а для мальчика — 14,2 тыс. рублей. Аналогичные данные за 2023 год свидетельствуют о том, что школьная форма для девочек обходилась примерно в 8,7 тыс. рублей, а для мальчиков — около 6,9 тыс. рублей.
Если у вас ограниченный бюджет, можно обратить внимание на доступные варианты школьной одежды. Так, полный комплект униформы для девочки будет стоить 5,7 тыс. рублей, а для мальчика — 6,6 тыс. рублей. Кроме того, потребуется дополнительно купить форму для физкультуры, которая обойдется в 2,8 тыс. рублей.
Депутат Яна Лантратова отметила, что важнее всего при выборе одежды для ребенка обращать внимание не на цену, а на материалы и качество изделия. Дети проводят в этой униформе почти весь день, поэтому предпочтение стоит отдавать хлопковым тканям, избегая синтетических материалов и слишком облегающей одежды.
Другой депутат, Татьяна Буцкая, подчеркнула, что выбор одежды для ребенка имеет прямое отношение к его здоровью. Проведение продолжительного времени в синтетической одежде может вызвать повышение температуры тела на целый градус. «Школьная форма — это не просто обычная одежда. Ребенок проводит в ней практически все день, так что у нее должно быть много качеств: комфортность, дышащие материалы, отсутствие марок и раздражений», — отметила Буцкая.