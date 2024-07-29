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Денис Буцаев: Выставку РЭО «Зеленый квадрат» посетили более 10 тысяч человек

Денис Буцаев: Выставку РЭО «Зеленый квадрат» посетили более 10 тысяч человек

29 июля 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
На выставке «Зеленый квадрат» Российского экологического оператора, прошедшей в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», побывали более 10 700 человек.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева,

в начале текущего года РЭО при участии арт-кластера «Таврида» инициировал конкурс «Зеленый квадрат». Состязание направлено на продвижение принципов раздельного сбора и переработки отходов, а также экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. На конкурс поступила 561 заявка; было отобрано 53 эскиза и фото готовых работ. Их авторы стали участниками образовательной программы академии «Меганом», где было создано 30 арт-объектов. Именно их работы можно увидеть на площадке «Тавриды.АРТ», которую посетили более 10 700 человек.

Как пишет 56orb.ru, 16 арт-объектов, созданных в академии, выставлялись в этом году и на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), который состоялся в марте.

По информации, озвученной PR-директором департамента коммуникаций РЭО Дмитрием Бойко, работы, вернувшиеся в Крым, вошли в большую выставку «Зеленого квадрата» наряду с другими арт-объектами.

Многие участники фестиваля посредством искусства смогли показать, какое влияние оказывает человек на окружающую среду. Это помогает задуматься о личном вкладе в защиту экологии.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» прошел в Крыму с 26 по 28 июля.

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