Денис Буцаев: Выставку РЭО «Зеленый квадрат» посетили более 10 тысяч человек

в начале текущего года РЭО при участии арт-кластера «Таврида» инициировал конкурс «Зеленый квадрат». Состязание направлено на продвижение принципов раздельного сбора и переработки отходов, а также экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. На конкурс поступила 561 заявка; было отобрано 53 эскиза и фото готовых работ. Их авторы стали участниками образовательной программы академии «Меганом», где было создано 30 арт-объектов. Именно их работы можно увидеть на площадке «Тавриды.АРТ», которую посетили более 10 700 человек.