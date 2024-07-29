«Чуть не взорвалась голова». Чего нельзя делать в самолете, чтобы избежать опасности?

Не секрет, что в самолетах существуют различные правила, единые для всех пассажиров. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов и снижения риска чрезвычайных ситуаций. Однако есть тонкости, о которых мало кто знает, но при этом они могут значительно облегчить перелет и сделать его еще более комфортным.