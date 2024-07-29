«Чуть не взорвалась голова». Чего нельзя делать в самолете, чтобы избежать опасности?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Не секрет, что в самолетах существуют различные правила, единые для всех пассажиров. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов и снижения риска чрезвычайных ситуаций. Однако есть тонкости, о которых мало кто знает, но при этом они могут значительно облегчить перелет и сделать его еще более комфортным.
Специалисты настойчиво не рекомендуют девушкам, которые заботятся о качестве своей кожи, пользоваться декоративной косметикой до посадки в самолет. Врач с никнеймом D the Korean опубликовал в соцсети TikTok видео, в котором объяснил, как макияж влияет на кожу во время полета.
«Воздух в самолете сухой, а это значит, что кожа станет выделять жир, пытаясь компенсировать сухость. В самолете ваш макияж будет выглядеть ужасно, а кожа при этом испортится», — передает слова доктора «Лента.ру».
Дерматолог Линдси Зубрицки также добавила, что перед посадкой в самолет стоит нанести на лицо солнцезащитный крем, так как полет на высоте 30 тысяч футов в течение часа равен 20 минутам в солярии.
Чтобы избежать отеков и расширения вен на борту лайнера эксперт посоветовала надевать на ноги компрессионные чулки, а после полета, чтобы сохранить качество кожи лица и увлажнить ее — использовать тканевую маску Кроме того, такая мера препятствует появлению акне.
По мнению экспертов, узкая одежда во время полета может привести к проблемам со здоровьем. Российский хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, что во время долгих перелетов, из-за малого количества передвижений, у человека замедляется отток венозной крови, соответственно, повышается риск образования тромбов.
Врач также порекомендовал путешественникам взять в самолет теплую кофту или свитер из натуральных материалов, так как во время полета может стать прохладно.
Бортпроводница добавила, что в самолет не стоит надевать шорты и другие короткие вещи. В такой одежде на борту легко замерзнуть, а во время эвакуации при спуске с аварийной горки можно обжечь ягодицы. Лучше отдать предпочтение удобным спортивным штанам или джинсам.
Во время перелета алкоголь создает нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса. Эксперты выступают категорически против употребления спиртного на борту. В особенности, запрет касается людей с заболеваниями сердца и легких.
«Насыщение кислородом крови у них может быть изначально низким, а затем упасть еще сильнее, что приведет к обращению к неотложной медицинской помощи в полете», — рассказала доктор Немецкого аэрокосмического центра в Кельне Ева-Мария Эльменхорст.
Кроме того, необходимо с вниманием отнестись к приему снотворного, так как некоторые из препаратов могут вызвать нетипичную реакцию: состояние опьянения и другие побочные эффекты.
Слух, который распространился в интернете довольно давно — взрывающиеся из-за перепада давления силиконовые импланты. Однако врачи опровергли эту информацию и успокоили: такая ситуация возможна только в том случае, если использовано несертифицированное изделие.
«Давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху. Если бы это было правдой, то мы просто не дождались бы своего рабочего материала», — рассуждает пластический хирург Ольга Рабодзей.
Но пугающие ситуации с людьми, которые прибегли к махинациям с внешностью незадолго до перелета, все же случаются. Например, в 2022 году британская модель OnlyFans Виктория сделала операцию по подтяжке век и, по ее словам, едва не лишилась головы во время перелета домой: у девушки разошелся шов за ухом.
«Сразу после этого я начинаю чувствовать, как горячая жидкость стекает по моей шее… Очевидно, это была кровь. Моя голова чуть не взорвалась», — поделилась женщина.