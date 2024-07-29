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Челябинск под угрозой: Власти увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище

29 июля 2024, 13:38
Министерство экологии Челябинской области заявило о увеличении объема сброса воды с Шершневского водохранилища. Теперь показатель составляет 70 кубометров в секунду, что на 10 кубометров больше, чем ранее.

Шершневское водохранилище является основным источником питьевой воды для города, пишет ЕАН. В начале июля объем сброса воды в реку Миасс повысили с 60 до 70 кубометров в секунду. Этот показатель вызывает тревогу у местных жителей, которые описывают его как «водопад» на плотине. Повышение мощности сброса поможет нормализовать уровень воды в водохранилище и уменьшить вероятность наводнений. Эксперты призывают граждан проявлять предельную осторожность возле водоемов из-за возможных временных переливов реки Миасс.

Аномальные дожди обрушились на Челябинскую область с 25 по 27 июля: количество осадков превысило несколько месячных норм. Уровень воды в водохранилище поднялся 26 июля, что привело к размыванию 100 метров местной дамбы. Поселок Киолим оказался в зоне затопления, и его жители, а также люди из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы — всего 163 человека. Организован временный приют в санатории «Карабашмеди».

В зоне стихийного бедствия находятся 325 жилых домов, 600 дачных участков и 1 063 приусадебных участка. Было эвакуировано 1 124 человека, из них самостоятельно покинули опасную зону более 900 человек. Спасатели и местные власти вывели из опасности 224 человека, включая 32 детей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

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