Челябинск под угрозой: Власти увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище

Аномальные дожди обрушились на Челябинскую область с 25 по 27 июля: количество осадков превысило несколько месячных норм. Уровень воды в водохранилище поднялся 26 июля, что привело к размыванию 100 метров местной дамбы. Поселок Киолим оказался в зоне затопления, и его жители, а также люди из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы — всего 163 человека. Организован временный приют в санатории «Карабашмеди».