Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В информационный центр СК России снова обратились из-за неправомерной выдачи компании «Причал 55» разрешения на строительства ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Здание возводили на территории, которая не предназначена для жилой застройки. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.
Ситуация уже находилась на контроле центрального аппарата СК РФ и Александра Бастрыкина. Теперь же глава Следкома запросил у омских следователей доклад по ранее возбужденному из-за скандальной стройки уголовному делу.
О промежуточных результатах расследования дела Бастрыкину должен доложить и. о. СУ СК России по Омской области Евгений Осадчук.
Напомним, разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша выдали в конце 2023 года. Подпись под документами поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Сейчас скандальная стройка приостановлена. Работы прекратились только после вмешательства прокуратуры и приставов.