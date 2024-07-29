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Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»

Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»

29 июля 2024, 09:47
Фото: Прокуратура Омской области
Следователям из Омска предстоит представить доклад с промежуточными итогами расследования уголовного дела.

В информационный центр СК России снова обратились из-за неправомерной выдачи компании «Причал 55» разрешения на строительства ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Здание возводили на территории, которая не предназначена для жилой застройки. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.

Ситуация уже находилась на контроле центрального аппарата СК РФ и Александра Бастрыкина. Теперь же глава Следкома запросил у омских следователей доклад по ранее возбужденному из-за скандальной стройки уголовному делу.

О промежуточных результатах расследования дела Бастрыкину должен доложить и. о. СУ СК России по Омской области Евгений Осадчук.

Напомним, разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша выдали в конце 2023 года. Подпись под документами поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Сейчас скандальная стройка приостановлена. Работы прекратились только после вмешательства прокуратуры и приставов.

Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Строительство#Уголовное дело#Многоквартирный дом#Новости#Александр Бастрыкин#ЖК Мирапорт#Причал 55
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