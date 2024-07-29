Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»

В информационный центр СК России снова обратились из-за неправомерной выдачи компании «Причал 55» разрешения на строительства ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Здание возводили на территории, которая не предназначена для жилой застройки. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.