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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

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«Больше ни ногой». Россиянка рассказала об ужасающих условиях отдыха в Таиланде

29 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI
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Семейный отдых на заграничном курорте оставил негативные впечатления у российских туристов, по их словам, люди там хорошие, но отсутствует сервис.

Пара из России решила провести семейный отдых на курорте в Паттайе, однако ожидания оказались полной противоположностью реальности. Своим мнением об отдыхе туристка поделилась на портале «Тонкости туризма».

Женщина отправилась отдыхать с мужем и двумя детьми, местом для размещения семья выбрала отель Modus Beachfront Resort. Именно там начались проблемы. По словам отдыхающей, фото номеров, опубликованные в интернете, отличались от их реального состояния.

«В отеле Modus все обшарпанное, ободранное. Заселили в семейный номер с видом на соседний корпус. Снизу парковка, а это шум от авто и запах выхлопного дыма, ну и чуток моря вдалеке — именно так выглядит номер с видом на море, по их мнению», — рассказала туристка.

Возникли сложности и с питанием. Как рассказала женщина, часто в ресторан при отеле приезжали туристические группы и «сметали все на своем пути».

«Почему-то ин огда по утрам привозили несколько автобусов каких-то людей, которые тоже ели с нами, так сказать залетные. Это было ужасно. Толпы людей, которые сметают все на своем пути. Впервые вижу, чтобы в отеле кормились проезжающие туристические группы в одно время с постояльцами», — добавила женщина.

Кроме того, пляж оказался маленьким, а море полным мусора.

«Пляж маленький, грязный, море тоже грязное. Ездили на остров. Да, там прекрасное море, но столько мусора, жесть. В общем, больше ни ногой в Паттайю, тем более семьей. Да, люди хорошие, но сервиса нет вообще. Лучше ехать на острова», — заключила туристка.
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#Анастасия Баянова#Происшествия#Туризм#Путешественник#Новости#Путешествие
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