«Больше ни ногой». Россиянка рассказала об ужасающих условиях отдыха в Таиланде

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Пара из России решила провести семейный отдых на курорте в Паттайе, однако ожидания оказались полной противоположностью реальности. Своим мнением об отдыхе туристка поделилась на портале «Тонкости туризма».
Женщина отправилась отдыхать с мужем и двумя детьми, местом для размещения семья выбрала отель Modus Beachfront Resort. Именно там начались проблемы. По словам отдыхающей, фото номеров, опубликованные в интернете, отличались от их реального состояния.
«В отеле Modus все обшарпанное, ободранное. Заселили в семейный номер с видом на соседний корпус. Снизу парковка, а это шум от авто и запах выхлопного дыма, ну и чуток моря вдалеке — именно так выглядит номер с видом на море, по их мнению», — рассказала туристка.
Возникли сложности и с питанием. Как рассказала женщина, часто в ресторан при отеле приезжали туристические группы и «сметали все на своем пути».
«Почему-то ин огда по утрам привозили несколько автобусов каких-то людей, которые тоже ели с нами, так сказать залетные. Это было ужасно. Толпы людей, которые сметают все на своем пути. Впервые вижу, чтобы в отеле кормились проезжающие туристические группы в одно время с постояльцами», — добавила женщина.
Кроме того, пляж оказался маленьким, а море полным мусора.
«Пляж маленький, грязный, море тоже грязное. Ездили на остров. Да, там прекрасное море, но столько мусора, жесть. В общем, больше ни ногой в Паттайю, тем более семьей. Да, люди хорошие, но сервиса нет вообще. Лучше ехать на острова», — заключила туристка.