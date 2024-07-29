Безопасность — гарантия, а не привилегия. Как новый ЖК «Пушкино» обеспечит комфортом

Однако не стоит думать, что комплекс «Пушкино» будет выглядеть, как замок за железным забором, безопасность аккуратно вписано в архитектурный ансамбль и создает ощущение простора и спокойствия. По периметру комплекса будет организовано видеонаблюдение, у каждого жителя будет доступ к камерам. Вы сможете не отрываясь от домашних дел проверить, как играют дети во дворе или как распускаются высаженные на территории цветы.