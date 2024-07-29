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Безопасность — гарантия, а не привилегия. Как новый ЖК «Пушкино» обеспечит комфортом

Безопасность — гарантия, а не привилегия. Как новый ЖК «Пушкино» обеспечит комфортом

29 июля 2024, 08:08
Фото: Партнёр
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“ . erid: LjN8Kcair
При выборе квартиры часто оценивают визуальную составляющую. Однако не стоит забывать и о безопасности и комфорте. Новое жилье должно дарить спокойствие и минимизировать стресс.

Защищенность внутри

Одним из наиболее ярких примеров безопасного жилого комплекса является «Пушкино», который в Омске возводит компания «Партнер». Это идеальное место для комфортной жизни. Безопасность для всех категорий жителей — приоритетная позиция в философии компании.

Застройщик позаботился о том, чтобы каждая квартира здесь была наполнена солнечным светом, что также необходимо для здоровья и хорошего настроения. А природная территория рядом, вместо соседских окон, обеспечит спокойствие и позволит вам сохранить приватность жизни.

Более того, микроклимат в каждой комнате будет гарантировать комфортное пребывания, этого застройщик смог достичь благодаря использованию клапанов инфильтрации воздуха (КИВ), которые снижают концентрацию углекислого газа, нормализуют влажность воздуха и обеспечивают его необходимую циркуляцию.

Фото: Партнёр

Безопасность снаружи

Для того чтобы люди чувствовали себя в безопасности во время прогулок и не беспокоились о гуляющих во дворе детях, девелопер «Партнер» организует у каждого многоквартирного дома свой закрытый двор, вход в который оснащен электронным ключом — войти смогут только жители.

Однако не стоит думать, что комплекс «Пушкино» будет выглядеть, как замок за железным забором, безопасность аккуратно вписано в архитектурный ансамбль и создает ощущение простора и спокойствия. По периметру комплекса будет организовано видеонаблюдение, у каждого жителя будет доступ к камерам. Вы сможете не отрываясь от домашних дел проверить, как играют дети во дворе или как распускаются высаженные на территории цветы.

Фото: Партнёр

К тому же, внутри ЖК организовано пространство без машин, вам не стоит переживать о том, что автомобили будут летать по придомовой территории, представляя опасность для вас и ваших детей. Внутри комплекса действует traffic calming — специальные меры по ограничению автомобильного потока и скорости машин для обеспечения безопасности и меньшей степени загрязнения воздуха.

Сам комплекс расположен в 500 метрах от границы города по Красноярскому тракту, что позволяет наслаждаться близостью к природе, сохраняя при этом городской комфорт и инфраструктуру в шаговой доступности.

Комфорт для каждого

Подход к безопасности в современное время должен быть достаточно тонким, важно учесть пожелания и потребности будущих жильцов. А потому в «Пушкино» организована безбарьерная среда, здесь нет преград для пожилых, семей с маленькими детьми и маломобильных групп населения, входы в парадные также организованы на уровне земли.

Не придется переживать и о том, что дети убегут играть в другой район. «Партнер» продумывает детские площадки внутри комплекса так, чтобы ребятишкам любого возраста было интересно. К тому же все МАФы на детских площадках отличаются качеством, а значит, защищают от травм. Новое оборудование не сломается, не заклинит, а специальное прорезиненное покрытие убережет от скольжения и серьезных ран.

Фото: Партнёр

Внутри комплекса ощущение спокойствия и безопасности также обеспечено особенностями локации, приближенной к природе. Местоположение изысканно сочетается с городским комфортом, деревянные элементы в оформлении дворов и природные оттенки на фасадах создают незримую связь с окружающим «зеленым» миром, что благоприятно влияет на комфорт и эмоциональное состояние жителей.

В «Пушкино» вы не будете постоянно слушать звуки большого города, а сможете наслаждаться шелестом листьев и природной гармонией. Но и уезжать далеко от дома вам не придется, вся необходимая инфраструктура со временем появится в проекте.

Фото: Партнёр

Если вы цените безопасность и не хотите тратить время на лишние переживания, то к «Пушкино» точно стоит присмотреться! В этом ЖК ваш новый дом станет местом, где вы будете чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

Подробная информация о ЖК «Пушкино» — на сайте и по телефону: +7 381 255 00 00.

Больше интересного о «Партнере» и его проектах можно узнать в группе в Телеграм.

Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.

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