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42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря

29 июля 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
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На Омскую область почти на двое суток обрушится мощная магнитная буря

Буря начнется во вторник в полночь и продлится до 18 часов среды.

На Омскую область в ночь с 29 на 30 июля обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется во вторник в полночь и продлиться до 18 часов среды. Буря достигнет значения G3 (сильная буря). После этого магнитосфера также будет оставаться какое-то время возбужденной.

Согласно долгосрочному прогнозу, магнитные бури также придут в Омскую область 25 августа.

Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависмых людей: головную боль, повышение артериального давление. Ранее профессор омской медакадемии Вадим Ахмедов рассказал, как безболезненно справиться с капризами погоды:

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Прогноз погоды#Магнитная буря#Метеозависимость#Головная боль#ИКИ#ИСЗФ
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