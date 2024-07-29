42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря

На Омскую область в ночь с 29 на 30 июля обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется во вторник в полночь и продлиться до 18 часов среды. Буря достигнет значения G3 (сильная буря). После этого магнитосфера также будет оставаться какое-то время возбужденной.