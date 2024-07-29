42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
На Омскую область в ночь с 29 на 30 июля обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется во вторник в полночь и продлиться до 18 часов среды. Буря достигнет значения G3 (сильная буря). После этого магнитосфера также будет оставаться какое-то время возбужденной.
Согласно долгосрочному прогнозу, магнитные бури также придут в Омскую область 25 августа.
Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависмых людей: головную боль, повышение артериального давление. Ранее профессор омской медакадемии Вадим Ахмедов рассказал, как безболезненно справиться с капризами погоды: