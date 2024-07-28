«Подарок» от Солнца. Омичей предупредили о надвигающейся магнитной буре

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
По данным специалистов из Лаборатории солнечной активности при Институтах космических исследований и солнечно-земной физики РАН (ИКИ и ИСЗФ), уже завтра начнется повышение активности магнитного поля Земли: начиная с вечера понедельника магнитосфера начнет проявлять серьезную активность.
Как следует из прогноза, пик магнитной бури в Омске придется на вечер 30 июля: магнитная активность достигнет уровня «G2» — его специалисты классифицируют как среднюю магнитную бурю. Сразу после этого интенсивность активности магнитосферы начнет идти на спад — возмущения поля будут сохраняться до 9 часов вечера.
Вероятно, это может быть связано с недавней активностью солнца: по данным Лаборатории, с самого утра на Солнце было зарегистрировано несколько вспышек разной степени интенсивности. Последняя из них, высшего класса «Х» произошла пару часов назад.
Отметим, что у особо чувствительных людей, проявления активности магнитосферы могут вызывать определенный дискомфорт: во время магнитных бурь может проявиться недомогание, повышение артериального давления и даже головная боль. Кроме того, избыточные колебания магнитного поля даже могут выводить из строя сложные технические приборы.