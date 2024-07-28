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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

иллюстрация

«Подарок» от Солнца. Омичей предупредили о надвигающейся магнитной буре

28 июля 2024, 04:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омскую область накроет мощная магнитная буря

Уже завтра планету может накрыть целой волной магнитных колебаний: специалисты Лаборатории солнечной активности рассказали о целой череде вспышек на Солнце и прогнозируемой магнитной буре повышенного уровня.

По данным специалистов из Лаборатории солнечной активности при Институтах космических исследований и солнечно-земной физики РАН (ИКИ и ИСЗФ), уже завтра начнется повышение активности магнитного поля Земли: начиная с вечера понедельника магнитосфера начнет проявлять серьезную активность.

Как следует из прогноза, пик магнитной бури в Омске придется на вечер 30 июля: магнитная активность достигнет уровня «G2» — его специалисты классифицируют как среднюю магнитную бурю. Сразу после этого интенсивность активности магнитосферы начнет идти на спад — возмущения поля будут сохраняться до 9 часов вечера.

Прогноз магнитной буриПрогноз магнитной бури
Прогноз магнитной бури
Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Вероятно, это может быть связано с недавней активностью солнца: по данным Лаборатории, с самого утра на Солнце было зарегистрировано несколько вспышек разной степени интенсивности. Последняя из них, высшего класса «Х» произошла пару часов назад.

График активности вспышек на солнцеГрафик активности вспышек на солнце
График активности вспышек на солнце
Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что у особо чувствительных людей, проявления активности магнитосферы могут вызывать определенный дискомфорт: во время магнитных бурь может проявиться недомогание, повышение артериального давления и даже головная боль. Кроме того, избыточные колебания магнитного поля даже могут выводить из строя сложные технические приборы.

Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов
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#Илья Скобин#Общество#Омск#РАН#Новости#Вспышки на солнце#Солнце#Магнитная буря#Лаборатория#Магнитосфера#ИКИ#ИСЗФ#Активность солнца
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