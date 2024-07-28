На радость меломанам. Какие концерты ждут омичей в первой половине августа?

10 августа на «Штормфесте» для омичей выступят омичи — группа «25/17» (0+): уже можно вспоминать и репетировать тексты любимых песен, чтобы подпевать особенно активно. Сам концерт, как и в предыдущих случаях, тоже начнется ближе к финалу всей программы — в 20:00, но до этого момента тоже может найтись что-то интересное: организаторы фестиваля задумали интересную и даже в чем-то философскую программу мероприятия.