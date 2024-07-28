gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

иллюстрация

На радость меломанам. Какие концерты ждут омичей в первой половине августа?

28 июля 2024, 10:39
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно расписание омских активностей в первой половине августа

День города с насыщенной программой и целая череда концертов: август в Омске обещает быть очень насыщенным. Но там, где разнообразие, очень легко запутаться. Как этого избежать и куда идти за музыкой в Омске — в небольшой афише Города55.

День города.

Первая важная дата, на которую стоит обратить внимание — День города (0+). 3 августа Омск отметит свое 308-летие, которое точно будут отмечать с размахом: в афише городской администрации значится как минимум 6 «музыкальных» событий, вполне способных привлечь ценителей современной эстрады.

Музей-исторический парк «Омская крепость», ул. Партизанская, 5А, 14:00.

На этой площадке 3 августа горожане и гости Омска смогут посмотреть на шоу барабанщиков и выступление омской музыкальной группы «5УТРА». Ради последнего пункта, конечно, придется задержаться чуть подольше: на сцену известный дуэт выйдет практически в финале программы этой площадки — в 20:30.

Соборная Площадь, 18:00.

Больше всего звезд, а значит — и музыки, 3 августа будет на Соборной площади: концертная программа этой площадки стартует в 6 часов вечера. Первыми на сцену выйдут участники музыкальной группы «Суперgood» — им предстоит открывать мероприятие. Сменит их уже другой омский коллектив — «Teqila Band».

Сразу после их выступлений, сцена перейдет уже к другому человеку: он на слуху у многих, но в амплуа певца его мало кто знает — Виталий Гогунский (тот самый Кузя из сериала «Универ).

А в 21:15 на Соборной площади будут звучать исполнители, известные всей России — группа «PIZZA». Хедлайнер концерта пробудет на сцене всего 45 минут, поэтому стоит быть внимательнее — любимый трек легко можно пропустить.

«Штормфест».

10 августа на «Штормфесте» для омичей выступят омичи — группа «25/17» (0+): уже можно вспоминать и репетировать тексты любимых песен, чтобы подпевать особенно активно. Сам концерт, как и в предыдущих случаях, тоже начнется ближе к финалу всей программы — в 20:00, но до этого момента тоже может найтись что-то интересное: организаторы фестиваля задумали интересную и даже в чем-то философскую программу мероприятия.

«Вокруг света».

И, как стало сегодня известно, 17 августа омичей снова ждут концерты: площадкой для них станет парк «Вокруг света» и Зеленый остров. А для горожан свой лучший репертуар представят Анна Семенович (0+) и дуэт «GAYAZOV$ BROTHER$» (0+) — услышать их можно будет с 19:00 часов: исполнители будут давать часовые концерты.

В Омске отменили салют на День города
Узнать подробнее
Омичам напомнили, где нельзя будет купить алкоголь во время празднования Дня города
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Музыка#Омск#День города#Новости#Соборная площадь#Зеленый остров#Концерты
Подпишитесь
Исчезновения детей, гибель мотоблогера и новый транспорт. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя
Сегодня, 05:30
Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю
Сегодня, 03:48
«Подарок» от Солнца. Омичей предупредили о надвигающейся магнитной буре
Сегодня, 04:32
Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение
Сегодня, 07:41
Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»
Сегодня, 11:52