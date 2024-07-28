На радость меломанам. Какие концерты ждут омичей в первой половине августа?

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Первая важная дата, на которую стоит обратить внимание — День города (0+). 3 августа Омск отметит свое 308-летие, которое точно будут отмечать с размахом: в афише городской администрации значится как минимум 6 «музыкальных» событий, вполне способных привлечь ценителей современной эстрады.
Музей-исторический парк «Омская крепость», ул. Партизанская, 5А, 14:00.
На этой площадке 3 августа горожане и гости Омска смогут посмотреть на шоу барабанщиков и выступление омской музыкальной группы «5УТРА». Ради последнего пункта, конечно, придется задержаться чуть подольше: на сцену известный дуэт выйдет практически в финале программы этой площадки — в 20:30.
Соборная Площадь, 18:00.
Больше всего звезд, а значит — и музыки, 3 августа будет на Соборной площади: концертная программа этой площадки стартует в 6 часов вечера. Первыми на сцену выйдут участники музыкальной группы «Суперgood» — им предстоит открывать мероприятие. Сменит их уже другой омский коллектив — «Teqila Band».
Сразу после их выступлений, сцена перейдет уже к другому человеку: он на слуху у многих, но в амплуа певца его мало кто знает — Виталий Гогунский (тот самый Кузя из сериала «Универ).
А в 21:15 на Соборной площади будут звучать исполнители, известные всей России — группа «PIZZA». Хедлайнер концерта пробудет на сцене всего 45 минут, поэтому стоит быть внимательнее — любимый трек легко можно пропустить.
10 августа на «Штормфесте» для омичей выступят омичи — группа «25/17» (0+): уже можно вспоминать и репетировать тексты любимых песен, чтобы подпевать особенно активно. Сам концерт, как и в предыдущих случаях, тоже начнется ближе к финалу всей программы — в 20:00, но до этого момента тоже может найтись что-то интересное: организаторы фестиваля задумали интересную и даже в чем-то философскую программу мероприятия.
И, как стало сегодня известно, 17 августа омичей снова ждут концерты: площадкой для них станет парк «Вокруг света» и Зеленый остров. А для горожан свой лучший репертуар представят Анна Семенович (0+) и дуэт «GAYAZOV$ BROTHER$» (0+) — услышать их можно будет с 19:00 часов: исполнители будут давать часовые концерты.