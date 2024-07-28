Исчезновения детей, гибель мотоблогера и новый транспорт. Главные темы недели

Позже появились и детали страшной находки: очевидцы сообщили, что тело обнаружил один из владельцев катеров, стоявших у причала лодочной станции. Труп был в одежде. В социальных сетях также начали появляться и другие, уже «авторские» подробности, утверждавшие, что тело ребенка было обмотано скотчем, а штаны были наполнены землей и илом. Правдивость утверждений, само собой, сомнительная: автор комментариев, представлявшийся владельцем того самого катера, у которого обнаружили тело ребенка, на вопросы журналистов не ответил.