Исчезновения детей, гибель мотоблогера и новый транспорт. Главные темы недели

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Всю неделю Омск с замиранием сердца следил за историей исчезновения и поисков подростка, приехавшего вместе со своей семьей из Москвы в Омск, к родственникам. Ребенок исчез перед самым выездом в аэропорт, и все следующие дни родители девочки, омичи, принимавшие участие в поисках вместе со спецслужбами, надеялись отыскать пропавшую школьницу.
Первые сообщения об исчезновении ребенка появились в понедельник, 22 июля: девочка вышла из гостиницы, где остановилась семья, и буквально «исчезла с радаров» — все, что было у поисковиков, это ее приметы, установленные по записям камер видеонаблюдения в гостинице.
Девочку объявили в розыск, а ее исчезновение стало причиной возбуждения уголовного дела: представители Следственного комитета приступили к уточнению всех деталей жизни и внезапной пропажи ребенка.
Совсем скоро поиски перешли в самую активную свою стадию: Парк Победы, прилегающую территорию и окрестности гостиницы «Ника», где девочку видели в последний раз, начали прочесывать полицейские, представители поисковых отрядов и добровольцы, которые не смогли пройти мимо чужой беды. Ребенка искали и с воздуха: береговую линию Иртыша, его акваторию и парковую зону несколько раз проверяли беспилотником.
Позже стали появляться и первые версии событий, предшествовавших исчезновению школьницы: отец девочки рассказал, что есть вероятность того, что ребенок попал в серьезную беду, ведь раньше за девочкой никогда не наблюдалось продолжительных отключений телефона — она бы обязательно постаралась выйти на связь со своими близкими, любыми способами. Кроме того, мужчина рассказал, что весь вторник работал с представителями Следственного комитета и давал показания, надеясь, что это поможет поискам.
На момент этих событий в Парке Победы уже был развернут штаб поисковой организации «ЛизаАлерт»: добровольны и постоянные члены ПСО не прекращали поиски даже ночью — о временном прекращении работы координаторы сообщили только ранним утром, в 4 часа утра. После непродолжительного отдыха поисковики вновь продолжили прочесывать район предполагаемого местонахождения девочки.
В полдень 24 июля у поисковиков появилась первая «зацепка»: собаки кинологической службы, прибывшей в парк накануне, смогли встать на след ребенка — в пресс-центре УМВД сообщили, что следы оборвались у воды. После этого поиски велись уже и под водой: к ним приступили водолазы Пожарно-спасательной службы.
След, взятый собаками, до последнего оставался единственной информацией, известной поисковикам: прочесывая местность им не удалось отыскать каких-либо следов пребывания школьницы.
На момент 4-х суток поисков родители рассказали предысторию того, как пропала девочка: по их словам, ребенок ушел гулять самостоятельно, расстроившись из-за того, что семья пошла на прогулку без нее. Поэтому, когда родители собирали чемоданы и готовились к поездке в аэропорт, девочка сказала что пойдет гулять одна, пообещав, что вернется за 15 минут до отъезда.
Позже также была опубликована видеозапись, послужившая поисковикам ранее: на ней видно, что ребенок с кем-то разговаривал по телефону, выйдя из гостиницы. Предположив, что девочка могла попасть и на другие камеры, органы следствия начали изымать записи камер с регистраторов машин, проезжавших мимо гостиницы в день исчезновения, а также с камер установленных на возможных маршрутах следования ребенка.
Поиски завершились 25 июля. Тело девочки обнаружили на лодочной станции ниже по течению Иртыша и передали криминалистам. В прокуратуре сообщили, что проследят за ходом расследования уголовного дела.
Позже появились и детали страшной находки: очевидцы сообщили, что тело обнаружил один из владельцев катеров, стоявших у причала лодочной станции. Труп был в одежде. В социальных сетях также начали появляться и другие, уже «авторские» подробности, утверждавшие, что тело ребенка было обмотано скотчем, а штаны были наполнены землей и илом. Правдивость утверждений, само собой, сомнительная: автор комментариев, представлявшийся владельцем того самого катера, у которого обнаружили тело ребенка, на вопросы журналистов не ответил.
Представители СУ СКР также не исключают вероятности насильственной смерти ребенка, однако пока работают судмедэксперты, разглашать какие-либо детали в ведомстве отказались.
К сожалению, исчезновение подростка из Москвы не было единственным: 27 июля поступила информация о пропаже уже 15-летней девочки из Омска. По данным поисковиков, ее в последний раз видели у остановки «Дом туриста». Вскоре поиски прекратили — стало известно, что произошел несчастный случай и ребенок утонул.
На этой неделе трагедия пришла и в одну из семей Омской области: 23 июля стало известно о гибели Татьяны Озолиной. В сфере мототранспорта и блогов девушку знали под псевдонимом МотоТаня. Девушка — уроженка города Тара, с 2012 года жила в Москве. В свою последнюю поездку девушка отправилась в Турцию.
Что послужило причиной смертельного ДТП — доподлинно неизвестно, однако на момент аварии рассматривалось две версии трагических событий. В первом случае мотоциклисты могли столкнуться на трассе (Татьяна Озолина ехала вместе с другими байкерами), во втором — врезаться в грузовик.
Позже родственники девушки сообщили о том, что после церемонии прощания и кремации в Москве, ее прах доставят в Омскую область и захоронят в Таре.
Но, даже несмотря на целую череду новостей, связанных с трагедиями, кое-что значимое и полезное для омичей, все же произошло. Например, регион получил (да и получит) новый транспорт. В частности, в ночь с 24 на 25 июля в Омск прибыли последние НефАЗы: 4 автобуса уже доставили в Пассажирское предприятие №8. Они — последние в поставке 44 машин в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но что примечательнее — уже известно, где можно будет встретить новый транспорт: как рассказали в мэрии, автобусы будут обслуживать маршруты №29 и №45.
«Обновки» ждут и школьный автопарк: на этой неделе, губернатор Омской области, Виталий Хоценко рассказал о скором поступлении в регион до 50 специально оборудованных машин — их поставят области в рамках исполнения поручений Президента РФ.
Ну и кроме нового транспорта, у омичей появилась возможность улететь в Красноярск (как рассказал представитель аэропорта — больше никаких пересадок) и уехать в Республику Казахстан — первый рейс состоялся 27 июля, а автобусы будут курсировать через день.