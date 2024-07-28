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Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение

28 июля 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
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Спор о владельце земли рядом с Омским дендропарком получил продолжение

Павел Оркиш выступил со встречным иском по земельному спору о 42 тыс кв.м возле Дендросада: бизнесмен намерен отстоять право владения землей под «Парком на Кольцевой».

Арбитражное дело по вопросам собственности на земельные участки рядом с дендросадом им. Гензе продолжается: согласно данным интернет-картотеки Арбитражного суда Омской области и портала Rusprofile, 25 июля индивидуальный предприниматель выступил со встречным иском по делу. Судебное заседание назначено на 21 августа.

Напомним, предметом разбирательств с Прокуратурой стало выявление участков земли, которые ранее могли быть незаконно приватизированы, несмотря на соседство с особо охраняемыми природными зонами — непосредственно Дендросадом и Старозагородной рощей: спорные участки находятся в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая и они частично «накладываются» на охраняемую законом территорию.

Как ранее отмечала прокуратура, на этих землях незаконно появились автомойка, гастро-паб и касса «Парка на Кольцевой», из-за чего прокуратура также потребовала сноса построек и последующей передачи участков обратно в собственность государства.

Позже представителей Прокуратуры заинтересовали и другие земельные участки: в апреле ведомство также настаивало на их возвращение в федеральную собственность, поскольку они могли быть проданы по заниженной цене.

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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Арбитражный суд#Прокуратура#Охрана природы#Земля#Новости#Приватизация#Дело
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