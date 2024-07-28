Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение

Напомним, предметом разбирательств с Прокуратурой стало выявление участков земли, которые ранее могли быть незаконно приватизированы, несмотря на соседство с особо охраняемыми природными зонами — непосредственно Дендросадом и Старозагородной рощей: спорные участки находятся в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая и они частично «накладываются» на охраняемую законом территорию.