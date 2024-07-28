Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:53
Арбитражное дело по вопросам собственности на земельные участки рядом с дендросадом им. Гензе продолжается: согласно данным интернет-картотеки Арбитражного суда Омской области и портала Rusprofile, 25 июля индивидуальный предприниматель выступил со встречным иском по делу. Судебное заседание назначено на 21 августа.
Напомним, предметом разбирательств с Прокуратурой стало выявление участков земли, которые ранее могли быть незаконно приватизированы, несмотря на соседство с особо охраняемыми природными зонами — непосредственно Дендросадом и Старозагородной рощей: спорные участки находятся в границах улиц Красный путь, Березовая и 2-я Кольцевая и они частично «накладываются» на охраняемую законом территорию.
Как ранее отмечала прокуратура, на этих землях незаконно появились автомойка, гастро-паб и касса «Парка на Кольцевой», из-за чего прокуратура также потребовала сноса построек и последующей передачи участков обратно в собственность государства.
Позже представителей Прокуратуры заинтересовали и другие земельные участки: в апреле ведомство также настаивало на их возвращение в федеральную собственность, поскольку они могли быть проданы по заниженной цене.