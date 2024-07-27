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Зарплаты до 64 тысяч. В омское миприроды набирают начальников и специалистов

27 июля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

В минприроды Омской области разместили вакансии с зарплатой до 64 тысяч

Часть вакансий предполагают командировки и ненормированный рабочий день.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области накануне, 26 июля, опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе.

В Управление охраны и использования животного мира требуется начальник сектора. Ему готовы платить от 48 000 до 64 000 рублей. Руководителю предстоит контролировать работу охотничьих хозяйств, распределять разрешения на добычу.

В это же Управление ищут сотрудников старшей группы должностей. Зарплата составит от 32 000 до 46 000 рублей.

В Управлении недропользования и водных ресурсов открыта вакансия ведущего специалиста с зарплатой от 32 000 до 46 000 рублей. Ему предстоит заниматься программами развития и использования минерально-сырьевой базы.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы. Часть вакансий предполагают командировки и ненормированный рабочий день.

Ранее Город55 рассказывал, что на завод имени Баранова набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ. Зарплаты рабочих достигают 145 тысяч рублей в месяц.

Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
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#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Трудоустройство#Вакансии#Госслужба
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