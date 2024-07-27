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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

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В воскресенье в центре Омска автобусы поедут по измененной схеме

27 июля 2024, 04:36
Фото: 1MI
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Маршруты скорректируют из-за шествия, посвященного Дню Крещения Руси.

Завтра, 28 июля, с 10 до 12 часов изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Это связано с проведением шествия в честь празднования Дня Крещения Руси. Изменения коснуться маршрутов: № 25, № 28, № 34, № 62, № 73, № 94. Подробности на схеме:

Ранее Город55 сообщал также об ограничениях движения для транспорта в воскресенье. Запретят проезд по улице Ленина от улицы Интернациональной до Короленко, а также на Соборной площади и Площади Победы.

Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Ограничение движения#Шествие#Городской транспорт
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