В воскресенье в центре Омска автобусы поедут по измененной схеме

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Published Сегодня, 04:36
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Завтра, 28 июля, с 10 до 12 часов изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Это связано с проведением шествия в честь празднования Дня Крещения Руси. Изменения коснуться маршрутов: № 25, № 28, № 34, № 62, № 73, № 94. Подробности на схеме:
Ранее Город55 сообщал также об ограничениях движения для транспорта в воскресенье. Запретят проезд по улице Ленина от улицы Интернациональной до Короленко, а также на Соборной площади и Площади Победы.