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В Омске врач перевела мошенникам 2 млн рублей, которые копила 10 лет

27 июля 2024, 06:49
Фото: 1MI
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Потерпевшей сообщили, что с ее счета неизвестные отправили деньги на Украину.

В Омске врач перевела мошенникам 2,2 млн рублей. Женщина копила эту сумму в течение 10 лет, рассказали сегодня, 27 июля, в пресс-службе омской полиции.

Врач получила сообщение в мессенджере от руководителя больницы, в которой раньше работала, о необходимости связаться с министром здравоохранения. Позже стало известно, что аккаунт экс-начальника взломали. После на потерпевшую вышел псевдосотрудник ФСБ и сообщил, что со счета омички были переведены 200 тысяч рублей на Украину.

Далее с женщиной связался «сотрудник Центробанка», который предложил перевести деньги на «безопасный счет», что омичка и сделала. Когда аферисты попросили оформить кредит — потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело.

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