В Омске врач перевела мошенникам 2 млн рублей, которые копила 10 лет

Врач получила сообщение в мессенджере от руководителя больницы, в которой раньше работала, о необходимости связаться с министром здравоохранения. Позже стало известно, что аккаунт экс-начальника взломали. После на потерпевшую вышел псевдосотрудник ФСБ и сообщил, что со счета омички были переведены 200 тысяч рублей на Украину.