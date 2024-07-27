В Омске врач перевела мошенникам 2 млн рублей, которые копила 10 лет

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Омске врач перевела мошенникам 2,2 млн рублей. Женщина копила эту сумму в течение 10 лет, рассказали сегодня, 27 июля, в пресс-службе омской полиции.
Врач получила сообщение в мессенджере от руководителя больницы, в которой раньше работала, о необходимости связаться с министром здравоохранения. Позже стало известно, что аккаунт экс-начальника взломали. После на потерпевшую вышел псевдосотрудник ФСБ и сообщил, что со счета омички были переведены 200 тысяч рублей на Украину.
Далее с женщиной связался «сотрудник Центробанка», который предложил перевести деньги на «безопасный счет», что омичка и сделала. Когда аферисты попросили оформить кредит — потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело.