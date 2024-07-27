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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Омске ищут подрядчика, который за 6 млн уложит плитку в сквере у Казачьего собора

В Омске ищут подрядчика, который за 6 млн уложит плитку в сквере у Казачьего собора

27 июля 2024, 07:28
Необходимо будет отремонтировать 5 участков общей площадью 546 квадратных метров.

Мэрия объявила о поисках подрядчика, который положит плитку в Театральном сквере. Работы необходимо выполнить до 1 сентября. Максимальная сумма контракта составляет более 6 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

«Цена работ включает стоимость материалов, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей», — говорится в проекте контракта.

Плитку необходимо уложить на 5 участках. Их общая площадь составляет 546 квадратных метров. Подробности на схеме:

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Госзакупки

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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Контракт#Плитка#Подрядчик#Работы#Материалы#Театральный сквер
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