В Омске ищут подрядчика, который за 6 млн уложит плитку в сквере у Казачьего собора

Мэрия объявила о поисках подрядчика, который положит плитку в Театральном сквере. Работы необходимо выполнить до 1 сентября. Максимальная сумма контракта составляет более 6 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.