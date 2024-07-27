Ушла из дома и не вернулась. В Омске пропала 15-летняя девочка

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Омске ищут пропавшую 15-летнюю Алису Г., которая в пятницу, 26 июля, ушла из дома и не вернулась. Ориентировку на подростка разместил поисково-спасательный отряд «Доброспас».
Последний раз девочку видели на берегу Оми в районе остановки «Дом туриста». Приметы пропавшей: на вид 16 лет, серо-голубые глаза, рост — 168 см, вес — 55-57 кг.
Всех, кто что-либо знает о местоположении Алисы, просят позвонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или сообщить в полицию — 02 (102).