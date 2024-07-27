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Posted 27 июля, 08:41

Published 27 июля, 08:41

Modified 27 июля, 08:43

Updated 27 июля, 08:43

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Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами

27 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Чтобы приготовить один бургер из классического набора продуктов, омичу потребуется 113 рублей.

В день рождения гамбургера, 27 июля, сервис «Едадил» проанализировал стоимость приготовления гамбургера в крупнейших городах России. Для расчета брались средние цены на ингредиенты для классического гамбургера: котлета из говядины, булочка с кунжутом, маринованные огурцы, красный лук, кетчуп и горчица.

В Омске и Краснодаре приготовить гамбургер выйдет дороже всего — 113 рублей за штуку. Также в пятерку вошли Самара (111,5 рублей), Ростов-на-Дону и Уфа (по 111 рублей).

Дешевле всего гамбургер можно приготовить в Санкт-Петербурге — 83,8 рубля. Представляем полный рейтинг:

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