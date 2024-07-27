Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами

В день рождения гамбургера, 27 июля, сервис «Едадил» проанализировал стоимость приготовления гамбургера в крупнейших городах России. Для расчета брались средние цены на ингредиенты для классического гамбургера: котлета из говядины, булочка с кунжутом, маринованные огурцы, красный лук, кетчуп и горчица.