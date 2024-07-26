gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Алексей Ромахин избран новым атаманом Омского казачьего общества

Замгубернатора Алексея Ромахина избрали новым атаманом Омского казачьего общества

26 июля 2024, 12:37
Фото: Правительство Омской области

Алексей Ромахин избран новым атаманом Омского казачьего общества

Об избрании Ромахина новым атаманом омских казаков сообщили в региональном правительстве.

Сегодня, 26 июля, прошел сбор казаков, на котором зампредседателя областного правительства Алексея Ромахина избрали атаманом Омского казачьего общества.

В отчетно-выборном круге участвовали делегаты городских, районных, хуторских и станичных казачьих обществ, сообщили в правительстве Омской области. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Виталий Хоценко и атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко.

Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Казаки#Новости#Итоги выборов#Казаки Сибири#Атаман#Казачество
Подпишитесь
Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор
Сегодня, 10:41
Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Сегодня, 08:29
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Сегодня, 01:55
Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей
Сегодня, 05:08
В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
Сегодня, 02:41
Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году
Сегодня, 04:28