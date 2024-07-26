Замгубернатора Алексея Ромахина избрали новым атаманом Омского казачьего общества

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Updated Сегодня, 12:39
Сегодня, 26 июля, прошел сбор казаков, на котором зампредседателя областного правительства Алексея Ромахина избрали атаманом Омского казачьего общества.
В отчетно-выборном круге участвовали делегаты городских, районных, хуторских и станичных казачьих обществ, сообщили в правительстве Омской области. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Виталий Хоценко и атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко.