В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе не успели просушить еще 80 домов

Posted 26 июля, 08:59
Published 26 июля, 08:59
Modified 26 июля, 09:03
Updated 26 июля, 09:03
В Омской области продолжают ликвидировать последствия паводка, с которым столкнулись этой весной северные районы. В Усть-Ишимском районе, как сообщили в пресс-службе облправительства, успели просушить 259 домов.
При этом требуют просушки еще 80 домов. Задействованы в этом мероприятии более 150 человек и 260 тепловых пушек. Пострадавшим от затопления деревням и селам Усть-Ишимского района помогают 10 районов и город Омск.
«От наших муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района уже работают 25 бригад, всего более 100 человек», — уточнил губернатор Виталий Хоценко.
Специалисты комиссий сформировали список домов, которые требуют ремонта. Жителям Усть-Ишимского района уже начали выплачивать компенсации из норматива 7 тысяч рублей за кв. м.