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Posted 26 июля, 08:59

Published 26 июля, 08:59

Modified 26 июля, 09:03

Updated 26 июля, 09:03

Дома в Усть-Ишимском районе

В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе не успели просушить еще 80 домов

26 июля 2024, 08:59
Фото: Пресс-служба правительства Омской области. Дома в Усть-Ишимском районе
Просушкой домов сейчас занимаются более 150 человек. Среди них специалисты МЧС и минрегбезопасности, а также добровольцы.

В Омской области продолжают ликвидировать последствия паводка, с которым столкнулись этой весной северные районы. В Усть-Ишимском районе, как сообщили в пресс-службе облправительства, успели просушить 259 домов.

При этом требуют просушки еще 80 домов. Задействованы в этом мероприятии более 150 человек и 260 тепловых пушек. Пострадавшим от затопления деревням и селам Усть-Ишимского района помогают 10 районов и город Омск.

«От наших муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района уже работают 25 бригад, всего более 100 человек», — уточнил губернатор Виталий Хоценко.
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Специалисты комиссий сформировали список домов, которые требуют ремонта. Жителям Усть-Ишимского района уже начали выплачивать компенсации из норматива 7 тысяч рублей за кв. м.

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