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В Омске отказались от идеи строительства развязки у метромоста

26 июля 2024, 00:16
Фото: 1MI
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По мнению экспертов, из-за развязки плотность движения на перекрестке только усилится.

Как сообщили Городу55 в мэрии, в Омске отказались от идеи строительства развязки в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского. Компания «Автодорпроект» проанализировала движение транспорта и пешеходных потоков на центральных улицах и Левобережье.

«Результаты транспортного моделирования показали, что реализация предложенного варианта развязки не приведет к существенному улучшению дорожной ситуации на данном перекрестке. Скорее, наоборот, интенсивность движения в центральной части города, как и количество пробок, лишь возрастет», — рассказали в городской администрации.

Изначально планировалось построить две полосы протяженностью 400 метров, которые должны были разгрузить улицы Герцена и Орджоникидзе и подходы к метромосту.

Ранее омичи выступили против строительства новой развязки. Проект не устроил жителей дома по улице Добровольского, 6. Горожане считают это нарушением их прав, так как машины будут ездить по их дворам, новая дорога предполагает интенсивное движение.

Будет шум и пыль. Омичи написали жалобу мэру Шелесту на новую развязку у метромоста
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#Евгений Игишев#Город#Транспорт#Пешеходы#Развязка#Моделирование#Движение#Дорожная ситуация
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