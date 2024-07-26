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Updated Сегодня, 18:48

В Москве состоялась дискуссия «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

В Москве состоялась дискуссия «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

26 июля 2024, 18:48
Фото: Медиакорпорация Китая / Медиаресурс «Большая Азия»
В столичном медиацентре «Российская газета» состоялся глобальный диалог на тему «Углубление китайских реформ в новую эпоху — глобальные возможности».

Участниками мероприятия стали представители бизнес-сообщества, общественности, журналисты, политические деятели, востоковеды и учащиеся ведущих вузов столицы России. Об этом пишет bigasia.

К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он отметил, что китайская модернизация, осуществляемая в соответствии с четким и выверенным курсом Компартии, продемонстрировала новые обширные перспективы. В центре китайских реформ, которые реализует ЦК КПК, всегда находится человек, а народ остается главным звеном всех перемен.

В своем выступлении на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняет Китай, но и оказывает глубокое влияние на весь мир».

Шэнь Хайсюн заверил участников диалога в том, что Китай не сойдет с пути реформ, не разорвет существующих связей и не станет возводить стен с внешним миром.

Медиакорпорация Китая (CMG) — крупнейший мировой медиахолдинг. Он работает на самую широкую аудиторию, донося до людей информацию о китайском курсе реформ и открытости, создавая почву для диалога и с готовностью делясь позитивным опытом Китая. Продвигая гуманитарные связи, CMG создает механизм глобального партнерства, поддерживает диалог культур и расширяет международный круг друзей.

Присутствовавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в своем выступлении подробно изложил путь китайских реформ. Он отметил, что открытость считается одним из наиболее четких признаков модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика доказывают миру приверженность мирному курсу и высокий уровень толерантности Китая.

В рамках свободной дискуссии участники мероприятия ответили на вопросы от аудитории. В частности, прозвучали конструктивные предложения по запуску новых форматов развития российско-китайских отношений.

#Общество
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