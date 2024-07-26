В Москве состоялась дискуссия «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он отметил, что китайская модернизация, осуществляемая в соответствии с четким и выверенным курсом Компартии, продемонстрировала новые обширные перспективы. В центре китайских реформ, которые реализует ЦК КПК, всегда находится человек, а народ остается главным звеном всех перемен.