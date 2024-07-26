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Published Сегодня, 04:59

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Тело школьницы пропавшей в Омске несколько суток назад обнаружил владелец катера

Тело пропавшей накануне в Омске школьницы обнаружил владелец катера

26 июля 2024, 04:59

Тело школьницы пропавшей в Омске несколько суток назад обнаружил владелец катера

Появились первые подробности о гибели 15-летней девочки из Москвы, исчезнувшей в понедельник: тело ребенка обнаружили у лодочной станции ниже по течению Иртыша.

Вчера, 25 июля, появились первые уточненные обстоятельства гибели пропавшей школьницы: по информации корреспондента «Вести Омск», ссылающегося на сведения очевидцев, тело девочки обнаружил владелец лодки, швартовавшейся у лодочной станции «Кировец».

Как сообщается, тело ребенка на момент обнаружения было в одежде — существует вероятность того, что девочка могла упасть в реку. Сейчас криминалисты занимаются уточнением причин смерти подростка, иные подробности не раскрываются.

Кроме того, факт страшной находки стал причиной огромного количества предположений и обсуждений в социальных сетях: редакция Города55 обратила внимание на сообщения, утверждающие, что в момент обнаружения ноги девочки были обмотаны скотчем. Также присутствует информация, что штаны девушки были наполнены землей и илом и перевязаны скотчем.

Наши коллеги из «Нового Омска» попытались связаться с автором последнего сообщения, однако он предпочел не отвечать на их вопросы в социальных сетях. Также в публичном обсуждении мужчина упоминал, что именно он и обнаружил тело ребенка.

Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле прокуратуры за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели школьницы:

Прокуратура проследит за расследованием гибели 15-летней школьницы в Омске
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Иртыш#Смерть#Расследование#Новости#Пропажа#Тело#Школьница
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