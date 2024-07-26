Тело пропавшей накануне в Омске школьницы обнаружил владелец катера

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Вчера, 25 июля, появились первые уточненные обстоятельства гибели пропавшей школьницы: по информации корреспондента «Вести Омск», ссылающегося на сведения очевидцев, тело девочки обнаружил владелец лодки, швартовавшейся у лодочной станции «Кировец».
Как сообщается, тело ребенка на момент обнаружения было в одежде — существует вероятность того, что девочка могла упасть в реку. Сейчас криминалисты занимаются уточнением причин смерти подростка, иные подробности не раскрываются.
Кроме того, факт страшной находки стал причиной огромного количества предположений и обсуждений в социальных сетях: редакция Города55 обратила внимание на сообщения, утверждающие, что в момент обнаружения ноги девочки были обмотаны скотчем. Также присутствует информация, что штаны девушки были наполнены землей и илом и перевязаны скотчем.
Наши коллеги из «Нового Омска» попытались связаться с автором последнего сообщения, однако он предпочел не отвечать на их вопросы в социальных сетях. Также в публичном обсуждении мужчина упоминал, что именно он и обнаружил тело ребенка.
Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле прокуратуры за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели школьницы: