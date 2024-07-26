Суд наказал иностранца и россиян, наладивших нелегальную миграцию в Омской области

К настоящему моменту обвиняемые уже выслушали приговор суда: иностранного гражданина ожидает 2 года в колонии общего режима, а наказание его напарников оказалось куда больше: 1 год колонии общего режима и еще 5 лет и 4 месяца в колонии строгого (ранее назначенное наказание добавили к новому). Кроме того, автомобиль злоумышленников, на котором перевозили мигрантов, был изъят в пользу государства.