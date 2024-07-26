Суд наказал иностранца и россиян, наладивших нелегальную миграцию в Омской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России, организаторы незаконной миграции из Южной Азии понесли наказание за противоправную деятельность. Как отмечается в сообщении, организовать нелегальный обход всех «кордонов» удалось «интернациональной» команде из 3-х человек: гражданина Центрально-Азиатского района и двух россиян.
К настоящему моменту обвиняемые уже выслушали приговор суда: иностранного гражданина ожидает 2 года в колонии общего режима, а наказание его напарников оказалось куда больше: 1 год колонии общего режима и еще 5 лет и 4 месяца в колонии строгого (ранее назначенное наказание добавили к новому). Кроме того, автомобиль злоумышленников, на котором перевозили мигрантов, был изъят в пользу государства.
Напомним, ранее Город55 сообщал о приговоре омского гарнизонного военного суда, вынесенному военнослужащему, который повторно пьяным сел за руль.