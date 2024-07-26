«Самые большие проблемы — с буквой ё». Голландец рассказал о жизни в России

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Автор блога «Голландец в России» Махил Снейп живет здесь уже девять лет, причиной для переезда стало знакомство с женой-россиянкой в 2011 году. До этого, как признался Махил, про Россию он знал только, что это самая большая страна в мире, здесь всегда холодно и есть река Волга.
«Моя профессия в сфере маркетинга позволяет трудиться из любой точки мира. Но главное — мне было очень интересно изнутри узнать вашу огромную страну, людей и традиции. И пока я о своем выборе ни разу не пожалел. Моя семья и друзья тоже приезжали, и все хотят вернуться», — рассказал голландец «РИА Новости».
Русский язык Махил начал учить еще до переезда в Россию, первое время это давалось ему непросто. Но сейчас, спустя почти десять лет, мужчина начал даже думать на русском. По его словам, наиболее сложные аспекты — это окончания у слов и падежи.
«А самые большие проблемы — с буквой Ё. Мне сложно правильно читать слова, когда ее не используют. Какая-то незаслуженно обиженная! Если в моей книге будет ошибка, хочу поехать к памятнику этой букве в Ульяновске и попросить у нее прощения», — сказал Махил.
Голландец также рассказал о своих первых впечатлениях от столицы.
«Первые впечатления от Москвы — какой огромный город. Никогда не думал, что метро может быть похоже на дворец. Нигде больше не видел столько парков. Мое любимое место — ВДНХ», — поделился Махил.
Однако люди здесь, по его наблюдениям, очень задумчивые и мало улыбаются, все постоянно куда-то бегут. Но при этом они очень гостеприимные — в гостях всегда накормят, даже если позвали внезапно, в Голландии так не принято, там могут предложить лишь печенье к чаю или другой перекус.
Еще более гостеприимный народ, по мнению Махила, на Кавказе. Там тебя могут внезапно позвать на свадьбу незнакомых людей или просто пригласить на чай, а еды будет как на большом застолье. Именно там он попробовал много новых для себя блюд.
«Я никогда не предполагал, что буду столько путешествовать, особенно по России. Побывал уже много где. Помимо Кавказа, в Саратовской, Самарской, Мурманской областях, Карелии, Пермском крае, на Ямале, в Югре, Оренбурге, Астрахани, Санкт-Петербурге. Пожалуй, самое необычное путешествие было во Владивосток. В Голландии знают о Транссибирской магистрали — это легендарный путь. И мы выбрали поезд, причем плацкарт — чтобы знакомиться с людьми, узнавать их истории. Реальность превзошла ожидания — было очень интересно. Семь дней пути буквально пролетели», — рассказал мужчина.