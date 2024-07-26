«Самые большие проблемы — с буквой ё». Голландец рассказал о жизни в России

Однако люди здесь, по его наблюдениям, очень задумчивые и мало улыбаются, все постоянно куда-то бегут. Но при этом они очень гостеприимные — в гостях всегда накормят, даже если позвали внезапно, в Голландии так не принято, там могут предложить лишь печенье к чаю или другой перекус.