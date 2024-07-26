Родственники погибшей в Турции байкерши из Омской области назвали дату прощания с ней

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Родственники погибшей девушки-мотоблогера из Омской области, известной мотосообществу как «МотоТаня», сообщили подробности о церемонии прощания: ее проведут уже в это воскресенье в Москве.
Как следует из информации, опубликованной на страничке девушки в социальных сетях, простятся с ней в Большом Троекуровском зале. Время начала церемонии — 11:00 часов.
Напомним, Татьяна Озолина погибла в ДТП, произошедшем на автодороге Секе — Милас, в провинции Мугла, Турция. Ранее семья погибшей сообщила, что после прощания тело девушки кремируют, а прах захоронят в Таре — ее родном городе.