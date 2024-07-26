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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

иллюстрация

Родственники погибшей в Турции байкерши из Омской области назвали дату прощания с ней

26 июля 2024, 05:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стала известна дата церемонии прощания с погибшей байкершей из Омской области

На интернет-странице погибшей Татьяны Озолиной появилось сообщение с информацией о дате и месте проведения церемонии прощания.

Родственники погибшей девушки-мотоблогера из Омской области, известной мотосообществу как «МотоТаня», сообщили подробности о церемонии прощания: ее проведут уже в это воскресенье в Москве.

Как следует из информации, опубликованной на страничке девушки в социальных сетях, простятся с ней в Большом Троекуровском зале. Время начала церемонии — 11:00 часов.

Напомним, Татьяна Озолина погибла в ДТП, произошедшем на автодороге Секе — Милас, в провинции Мугла, Турция. Ранее семья погибшей сообщила, что после прощания тело девушки кремируют, а прах захоронят в Таре — ее родном городе.

Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
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#Илья Скобин#Общество#ДТП#Омская область#Москва#Турция#Новости#Тара#Мотоблогер#Церемония прощания
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