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Пришлось эвакуировать. Трое туристов попали под камнепад на Камчатке

Пришлось эвакуировать. Трое туристов попали под камнепад на Камчатке

26 июля 2024, 10:12
Фото: 1MI
Трое туристов попала под камнепад на Ключевском вулкане и получили травмы, с места происшествия пострадавших пришлось эвакуировать на вертолете.

Спасатели эвакуировали трех туристов со склонов вулкана Ключевской на Камчатке, двое мужчины и женщина попали под камнепад во время спуска и горы и получили травмы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что информация о произошедшем поступила в службу спасения ночью 26 июля. Выяснилось, что группа из трех туристов — двое мужчин и женщина — совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана». Его заключительным этапом должно было стать покорение Ключевского вулкана.

Поднявшись на его вершину, туристы решили спуститься с другой стороны исполина и по склону выйти на проверенную тропу. Однако на высоте 4 000 метров (высота исполина — 4 850 метров над уровнем моря) группа попала под камнепад. В результате туристы получили травмы, после чего разделились: парень с девушкой спустились ниже и разбили лагерь для ночевки, а их попутчик добрался до домика, расположенного на высоте 3 300 метров.

«Утром 26 июля на эту же точку спустились и молодые люди. Туристов на вертолёте Камчатского территориального центра медицины катастроф забрали спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ „ЦОД“. Людей доставили в краевую больницу, где их осмотрели врачи. Все травмы оказались незначительными — туристам оказали помощь, но от госпитализации они отказались», — рассказали в МЧС.
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#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Внутренний туризм#Новости#Путешествия#Туристический маршрут
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