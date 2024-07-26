Пришлось эвакуировать. Трое туристов попали под камнепад на Камчатке

Поднявшись на его вершину, туристы решили спуститься с другой стороны исполина и по склону выйти на проверенную тропу. Однако на высоте 4 000 метров (высота исполина — 4 850 метров над уровнем моря) группа попала под камнепад. В результате туристы получили травмы, после чего разделились: парень с девушкой спустились ниже и разбили лагерь для ночевки, а их попутчик добрался до домика, расположенного на высоте 3 300 метров.