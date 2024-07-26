Пришлось эвакуировать. Трое туристов попали под камнепад на Камчатке

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Спасатели эвакуировали трех туристов со склонов вулкана Ключевской на Камчатке, двое мужчины и женщина попали под камнепад во время спуска и горы и получили травмы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.
Сообщается, что информация о произошедшем поступила в службу спасения ночью 26 июля. Выяснилось, что группа из трех туристов — двое мужчин и женщина — совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана». Его заключительным этапом должно было стать покорение Ключевского вулкана.
Поднявшись на его вершину, туристы решили спуститься с другой стороны исполина и по склону выйти на проверенную тропу. Однако на высоте 4 000 метров (высота исполина — 4 850 метров над уровнем моря) группа попала под камнепад. В результате туристы получили травмы, после чего разделились: парень с девушкой спустились ниже и разбили лагерь для ночевки, а их попутчик добрался до домика, расположенного на высоте 3 300 метров.
«Утром 26 июля на эту же точку спустились и молодые люди. Туристов на вертолёте Камчатского территориального центра медицины катастроф забрали спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ „ЦОД“. Людей доставили в краевую больницу, где их осмотрели врачи. Все травмы оказались незначительными — туристам оказали помощь, но от госпитализации они отказались», — рассказали в МЧС.