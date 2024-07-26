Получил травмы. В Омске пьяный водитель влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде

Сегодня утром, около 09:20, в Калачинском районе произошло ДТП с пострадавшим. 30-летний водитель с признаками опьянения ВАЗ-2112 сел за руль и выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, после чего влетел в препятствие. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.