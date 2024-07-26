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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Пьяный омич влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде и попал в больницу

Получил травмы. В Омске пьяный водитель влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде

26 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI

Пьяный омич влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде и попал в больницу

Сегодня утром пьяный омич сел за руль и врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде, после ДТП мужчину доставили в больницу.

Сегодня утром, около 09:20, в Калачинском районе произошло ДТП с пострадавшим. 30-летний водитель с признаками опьянения ВАЗ-2112 сел за руль и выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, после чего влетел в препятствие. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на него шесть административных материалов. После получения анализов, водителя могут привлечь к ответственности за езду в пьяном виде.

Правоохранители напомнили, что в этом году в Омской области произошло 74 аварии по вине нетрезвых водителей. В происшествиях погибли 6 человек и еще 115 пострадали.

Видео: 1MI
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