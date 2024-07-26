Получил травмы. В Омске пьяный водитель влетел в шлагбаум на железнодорожном переезде

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Сегодня утром, около 09:20, в Калачинском районе произошло ДТП с пострадавшим. 30-летний водитель с признаками опьянения ВАЗ-2112 сел за руль и выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, после чего влетел в препятствие. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции составили на него шесть административных материалов. После получения анализов, водителя могут привлечь к ответственности за езду в пьяном виде.
Правоохранители напомнили, что в этом году в Омской области произошло 74 аварии по вине нетрезвых водителей. В происшествиях погибли 6 человек и еще 115 пострадали.