Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году

Самыми продолжительными традиционно станут новогодние праздники — они начнутся уже 29 декабря, а завершатся 8 января. По количеству выходных дней им уступают только майские: в 2025 году на Первое и Девятое мая придется 8 выходных — с 1 по 4 и с 8 по 11. Аналогичное количество выходных дней установлено и для Дня России: с 12 по 15 июня.