Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Постановление, утверждающее календарь выходных и рабочих дней, пока что только проект, но после общественных обсуждений и решения правительства обретет юридическую силу. Согласно будущему календарю, будет в году будет насчитываться 262 рабочих дня и 102 выходных.
Самыми продолжительными традиционно станут новогодние праздники — они начнутся уже 29 декабря, а завершатся 8 января. По количеству выходных дней им уступают только майские: в 2025 году на Первое и Девятое мая придется 8 выходных — с 1 по 4 и с 8 по 11. Аналогичное количество выходных дней установлено и для Дня России: с 12 по 15 июня.
Самыми короткими выходными станут праздники 23 февраля (22-23 числа), 8 марта (с 8 по 9 число) и День Народного единства (2-4 ноября). Кроме того, 31 декабря 2025 года также предложено сделать выходным днем.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изменении даты начала учебного года в Омской области: все торжественные мероприятия перенесли на 2 сентября, поскольку привычная дата «выпала» на выходной день.