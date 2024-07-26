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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

иллюстрация

Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году

26 июля 2024, 04:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Представители минтруда рассказали омичам о графике выходных в 2025 году

Министерство труда Российской Федерации опубликовало график выходных и рабочих дней в будущем году: горожан ждет 11 дней новогодних праздников и 262 рабочих дня.

Постановление, утверждающее календарь выходных и рабочих дней, пока что только проект, но после общественных обсуждений и решения правительства обретет юридическую силу. Согласно будущему календарю, будет в году будет насчитываться 262 рабочих дня и 102 выходных.

Самыми продолжительными традиционно станут новогодние праздники — они начнутся уже 29 декабря, а завершатся 8 января. По количеству выходных дней им уступают только майские: в 2025 году на Первое и Девятое мая придется 8 выходных — с 1 по 4 и с 8 по 11. Аналогичное количество выходных дней установлено и для Дня России: с 12 по 15 июня.

Самыми короткими выходными станут праздники 23 февраля (22-23 числа), 8 марта (с 8 по 9 число) и День Народного единства (2-4 ноября). Кроме того, 31 декабря 2025 года также предложено сделать выходным днем.

Напомним, ранее Город55 сообщал об изменении даты начала учебного года в Омской области: все торжественные мероприятия перенесли на 2 сентября, поскольку привычная дата «выпала» на выходной день.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Праздники#Выходные дни#Новости#Министерство труда#Рабочие дни#Календарь#Общественные обсуждения
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