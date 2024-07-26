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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

иллюстрация

Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода

26 июля 2024, 05:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Мэрия предупредила омичей о грядущем перекрытии движения машин в центре города

Временные ограничения коснутся дорог и площадей рядом со Свято-Успенским кафедральным собором.

Пресс-служба омской администрации опубликовала предупреждение для горожан: в это воскресенье, с 10 до 12 часов запретят движение по улице Ленина — под ограничения попадает отрезок пути от улицы Интернациональной до Короленко, а также Соборная и Площадь Победы. Кроме того, парковку автотранспорта на обозначенном участке также ограничат, но на больший период времени — с 8 часов утра.

Как сообщается, ограничения будут введены из-за торжеств, приуроченных ко Дню Крещения Руси. Водителям порекомендовали в обозначенный период времени придерживаться сигналов регулировщиков ГАИ и дорожных знаков — их специально установят на период мероприятия.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах мэрии «разгрузить» 3-ю Енисейскую улицу: для этих целей был предложен проект дороги, связывающей Ленинградский и мост 60-летия победы.

В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
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#Илья Скобин#Транспорт#Дороги#Омск#Мэрия#Улица Ленина#Дорожные знаки#Мост 60-летия Победы#Ограничения#Водители#Городская администрация#Парковки#Город55#Площадь Победы
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