Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода

Пресс-служба омской администрации опубликовала предупреждение для горожан: в это воскресенье, с 10 до 12 часов запретят движение по улице Ленина — под ограничения попадает отрезок пути от улицы Интернациональной до Короленко, а также Соборная и Площадь Победы. Кроме того, парковку автотранспорта на обозначенном участке также ограничат, но на больший период времени — с 8 часов утра.