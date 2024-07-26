Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Пресс-служба омской администрации опубликовала предупреждение для горожан: в это воскресенье, с 10 до 12 часов запретят движение по улице Ленина — под ограничения попадает отрезок пути от улицы Интернациональной до Короленко, а также Соборная и Площадь Победы. Кроме того, парковку автотранспорта на обозначенном участке также ограничат, но на больший период времени — с 8 часов утра.
Как сообщается, ограничения будут введены из-за торжеств, приуроченных ко Дню Крещения Руси. Водителям порекомендовали в обозначенный период времени придерживаться сигналов регулировщиков ГАИ и дорожных знаков — их специально установят на период мероприятия.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах мэрии «разгрузить» 3-ю Енисейскую улицу: для этих целей был предложен проект дороги, связывающей Ленинградский и мост 60-летия победы.