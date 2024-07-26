Мимо пролетали. Омск посетила старейшая пилотажная группа «Русь»

Надолго на омской взлетно-посадочной полосе самолеты не задержались: «стальные птицы» поднялись в небо уже через 40 минут, после того как пилоты поговорили и сделали памятные фотографии с омскими споттерами — они регулярно стараются поймать пилотажную группу в объектив, как только становится известно об их посещении города.