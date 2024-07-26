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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

иллюстрация

Мимо пролетали. Омск посетила старейшая пилотажная группа «Русь»

26 июля 2024, 06:56
Фото: Интернет-сообщество «Пилотажная группа „Русь“ в социальной сети „ВКонтакте“
иллюстрация

В омском аэропорту накануне приземлились самолеты пилотажной группы «Русь»

Пилоты следовали в Новосибирск для участия в фестивале и даже уже достигли пункта назначения.

Согласно информации в официальном сообществе пилотажной группы в социальной сети, в Омске четверка «Альбатросов» (именно так называется модель самолета L-39) приземлялась для дозаправки. Кроме того, Омск был их предпоследней остановкой перед Новосибирской областью — представители пилотажной группы там примут участие в фестивале «За нашу победу — на взлет!».

Надолго на омской взлетно-посадочной полосе самолеты не задержались: «стальные птицы» поднялись в небо уже через 40 минут, после того как пилоты поговорили и сделали памятные фотографии с омскими споттерами — они регулярно стараются поймать пилотажную группу в объектив, как только становится известно об их посещении города.

Напомним, ранее Город55 сообщал о пилоте «Уральских авиалиний», приземлившегося на поле под Новосибирском во время полета из Сочи в Омск: мужчина, после всех служебных разбирательств, вновь готовится вернуться за штурвал.

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новосибирск#Самолеты#Фестиваль#Новости#Русь
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