Мимо пролетали. Омск посетила старейшая пилотажная группа «Русь»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Согласно информации в официальном сообществе пилотажной группы в социальной сети, в Омске четверка «Альбатросов» (именно так называется модель самолета L-39) приземлялась для дозаправки. Кроме того, Омск был их предпоследней остановкой перед Новосибирской областью — представители пилотажной группы там примут участие в фестивале «За нашу победу — на взлет!».
Надолго на омской взлетно-посадочной полосе самолеты не задержались: «стальные птицы» поднялись в небо уже через 40 минут, после того как пилоты поговорили и сделали памятные фотографии с омскими споттерами — они регулярно стараются поймать пилотажную группу в объектив, как только становится известно об их посещении города.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пилоте «Уральских авиалиний», приземлившегося на поле под Новосибирском во время полета из Сочи в Омск: мужчина, после всех служебных разбирательств, вновь готовится вернуться за штурвал.