gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Эксперт рассказал, на чем турист может сэкономить во время путешествия

Эксперт рассказал, на чем турист может сэкономить во время путешествия

26 июля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Эксперт по туризму дал несколько советов путешественникам и рассказал, на чем в поездке можно сэкономить.

Эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов рассказал «Лента.ру», на чем путешественник может сэкономить во время поездки за границу.

Первый совет, который поможет сберечь деньги — не покупать сувениры и не заниматься шоппингом в первые дни поездки. Такая идея может лишить туриста внушительной суммы, ведь он еще не знает расценок в других магазинах. Лучше заняться покупками ближе к концу путешествия, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно приобрести желаемое дешевле.

Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание — в центре города, на пляже и в других популярных туристических локациях цены могут быть в 1,5-2 раза выше, чем немного дальше. Поэтому, если есть возможность и желание сэкономить, лучше покупать все необходимое дальше от излюбленных мест путешественников.

Также можно сэкономить на поездках. Не обязательно заказывать такси, чтобы добраться до того или иного места. До основных достопримечательностей можно легко проехать на общественном транспорте.

«Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — добавил эксперт.

Кроме того, не стоит менять деньги в аэропорту или отеле, там установлен самый невыгодный курс. Борис Соколов советует по прилету поменять минимально необходимую сумму, а остальное — в центре города, где много банков и обменников с хорошим курсом.

От тихих туристов до экстремалов. Что посмотреть путешественнику на Алтае
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Турист#Путешествия#Туристический маршрут
Подпишитесь
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Сегодня, 01:55
Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Сегодня, 08:29
В Омске отменили салют на День города
Вчера, 05:57
Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей
Сегодня, 05:08
В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
Сегодня, 02:41
Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году
Сегодня, 04:28