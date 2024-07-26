Эксперт рассказал, на чем турист может сэкономить во время путешествия

Первый совет, который поможет сберечь деньги — не покупать сувениры и не заниматься шоппингом в первые дни поездки. Такая идея может лишить туриста внушительной суммы, ведь он еще не знает расценок в других магазинах. Лучше заняться покупками ближе к концу путешествия, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно приобрести желаемое дешевле.