Эксперт рассказал, на чем турист может сэкономить во время путешествия

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов рассказал «Лента.ру», на чем путешественник может сэкономить во время поездки за границу.
Первый совет, который поможет сберечь деньги — не покупать сувениры и не заниматься шоппингом в первые дни поездки. Такая идея может лишить туриста внушительной суммы, ведь он еще не знает расценок в других магазинах. Лучше заняться покупками ближе к концу путешествия, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно приобрести желаемое дешевле.
Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание — в центре города, на пляже и в других популярных туристических локациях цены могут быть в 1,5-2 раза выше, чем немного дальше. Поэтому, если есть возможность и желание сэкономить, лучше покупать все необходимое дальше от излюбленных мест путешественников.
Также можно сэкономить на поездках. Не обязательно заказывать такси, чтобы добраться до того или иного места. До основных достопримечательностей можно легко проехать на общественном транспорте.
«Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — добавил эксперт.
Кроме того, не стоит менять деньги в аэропорту или отеле, там установлен самый невыгодный курс. Борис Соколов советует по прилету поменять минимально необходимую сумму, а остальное — в центре города, где много банков и обменников с хорошим курсом.