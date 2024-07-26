«Альтернативная реальность». Российские туристы стали чаще ездить в Северную Корею

Недельный тур в Северную Корею, в который входит изготовление визы, полное сопровождение, проживание, питание и дорога, обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей. С компанией поездка получится дешевле: участнику группы от 6 до 9 человек она обойдется в 80 тысяч рублей, от 10 до 15 человек — в 75 тысяч рублей, а больше 16 человек — в 71 тысячу рублей.