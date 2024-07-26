«Альтернативная реальность». Российские туристы стали чаще ездить в Северную Корею

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В последние годы россияне все чаще стали выбирать местом для проведения отдыха Северную Корею, пишет «Лента.ру». Например, турист Дмитрий Гордеев назвал поездку в республику одной из наиболее ярких за последнее время.
По словам путешественника, в первую очередь он обратил внимание на то, что у местных жителей нет интернета, есть только внутренняя сеть для небольшого количества ресурсов. Приезжие же могут пользоваться интернетом лишь 15 минут в день.
Россиянин рассказал, что кроме группы туристов из России в период его пребывания в КНДР других путешественников не было, они были единственными гостями в 38-этажном отеле. Отмечается, что гостиница для иностранцев расположена на полуострове с закрытой территорией. Выйти за ее пределы просто так было невозможно.
В закрытой стране также побывал путешественник из Великобритании Энтони Миддлтон, он прибыв в Северную Корею на Пхеньянском экспрессе из Китая. Турист рассказал, что почувствовал себя в «альтернативной реальности». В поезде были чистые вагоны, краны с горячей водой для чая и вагон-ресторан, также в поезде регулярно подавали алкоголь, из-за чего поездка вышла «очень пьяной».
В начале лета 2024 года Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. На летний сезон формируются туристические группы, которые отправятся отдыхать на корейские приморские курорты.
Однако самостоятельно попасть в азиатскую республику путешественники не могут. Организацией поездок занимаются лишь несколько туроператоров, которые были аккредитованы Северной Кореей.
«Продавать путевки в КНДР разрешено пока только некоторым компаниям, одна из них находится во Владивостоке. Обещают запустить это дело повсеместно, но пока отмашки не было. Возможно, это произойдет в августе или сентябре, но точного срока никто назвать не может», — рассказал представитель одного из туристических агентств в Москве.
Недельный тур в Северную Корею, в который входит изготовление визы, полное сопровождение, проживание, питание и дорога, обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей. С компанией поездка получится дешевле: участнику группы от 6 до 9 человек она обойдется в 80 тысяч рублей, от 10 до 15 человек — в 75 тысяч рублей, а больше 16 человек — в 71 тысячу рублей.