Заслуженный учитель рассказал, как можно вернуть репетиторов в школу

«В столице действует так называемая программа бесплатного репетиторства. Там лучшие учителя, у которых много отличников, могут обучать любого онлайн. И если такого педагога нет в школе, он может работать с детьми удалённо. При этом за это платит государство. Это действительно происходит», — сообщил почетный учитель изданию «Ридус».