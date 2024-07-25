Заслуженный учитель рассказал, как можно вернуть репетиторов в школу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По его словам, в современной России уже существуют системы, где учитель может работать и как репетитор, не покидая школу, при этом получая поддержку от государства.
«В столице действует так называемая программа бесплатного репетиторства. Там лучшие учителя, у которых много отличников, могут обучать любого онлайн. И если такого педагога нет в школе, он может работать с детьми удалённо. При этом за это платит государство. Это действительно происходит», — сообщил почетный учитель изданию «Ридус».
Ямбург отметил, что подобные программы далеко не доступны во всех регионах страны, однако данная проблема имеет решение.
Анзор Мусаев заявил 24 июля журналистам, что учителей, которые начали работать онлайн-репетиторами, нужно вернуть в школы.
«Меня тревожит быстрое развитие [репетиторства]. Оно вызывает опасения. Ясно, что репетитор — это учитель, который покинул школу», — отметил руководитель Рособрнадзора.
Мусаев полагает, что выход из этой ситуации заключается в полном переходе образовательной системы на унифицированные учебники и программы. Когда этот процесс приобретёт значительный размах, количество детей и родителей, обращающихся к репетиторам, существенно уменьшится, считает он.