Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания

Также в Законодательном собрании открыта вакансия для старшего консультанта информационного управления с зарплатой от 20 000 до 27 000 рублей. Сотруднику необходимо будет заниматься подготовкой справочных, информационных и аналитических материалов по проблемам социально экономического развития. Требуется высшее образование и стаж госслужбы.