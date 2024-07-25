Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В Заксобрании Омской области разместили вакансию для начальника управления обеспечения. Зарплата будущего руководителя составит от 45 000 до 68 000 рублей. Заявки от кандидатов принимают до 12 августа.
Начальнику управления обеспечения предстоит участвовать в составлении сметы расходов Заксобрания, заниматься кадровыми вопросами, работать с налоговыми документами. Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.
Также в Законодательном собрании открыта вакансия для старшего консультанта информационного управления с зарплатой от 20 000 до 27 000 рублей. Сотруднику необходимо будет заниматься подготовкой справочных, информационных и аналитических материалов по проблемам социально экономического развития. Требуется высшее образование и стаж госслужбы.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на заводе имени П. И. Баранова. Предприятию требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ и другие специалисты.