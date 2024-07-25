gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

В омском Заксобрании ищут начальника управления на зарплату до 68 тысяч

Зарплата до 68 тысяч. В Омске ищут человека, который займется расходами Заксобрания

25 июля 2024, 04:40
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

В омском Заксобрании ищут начальника управления на зарплату до 68 тысяч

Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.

В Заксобрании Омской области разместили вакансию для начальника управления обеспечения. Зарплата будущего руководителя составит от 45 000 до 68 000 рублей. Заявки от кандидатов принимают до 12 августа.

Начальнику управления обеспечения предстоит участвовать в составлении сметы расходов Заксобрания, заниматься кадровыми вопросами, работать с налоговыми документами. Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы не менее 4 лет.

Также в Законодательном собрании открыта вакансия для старшего консультанта информационного управления с зарплатой от 20 000 до 27 000 рублей. Сотруднику необходимо будет заниматься подготовкой справочных, информационных и аналитических материалов по проблемам социально экономического развития. Требуется высшее образование и стаж госслужбы.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на заводе имени П. И. Баранова. Предприятию требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с ЧПУ и другие специалисты.

Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Вакансия#Заксобрание#Вакансии#Государственная служба#Фрезеровщики#Токари#Социально-экономическое развитие
Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
После выговора. Глава Омской области утвердил порядок снятия с должности глав районов
Сегодня, 03:09
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12