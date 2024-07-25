За новыми впечатлениями. Какие необычные места посетить путешественнику в Турции

Несмотря на выросшие цены, россияне продолжают выбирать Турцию местом летнего отдыха, пишут «РИА Новости». Один их «плюсов» этого направления — возможность не только полежать на пляже, но и увидеть десятки красивых мест. Однако часто туристы не знают, какие именно локации стоит посетить. Как правило, на слуху собор Святой Софии, один из символов Стамбула, Галатская башня, Голубая мечеть.