gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

За новыми впечатлениями. Какие необычные места посетить путешественнику в Турции

За новыми впечатлениями. Какие необычные места посетить путешественнику в Турции

25 июля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Главные достопримечательности Турции, как правило, у туристов на слуху, но есть и те места, о которых мало кто знает, но увидеть их определенно стоит.

Несмотря на выросшие цены, россияне продолжают выбирать Турцию местом летнего отдыха, пишут «РИА Новости». Один их «плюсов» этого направления — возможность не только полежать на пляже, но и увидеть десятки красивых мест. Однако часто туристы не знают, какие именно локации стоит посетить. Как правило, на слуху собор Святой Софии, один из символов Стамбула, Галатская башня, Голубая мечеть.

Помимо этих достопримечательностей, путешественнику стоит побывать на главной торговой улице города — Истикляль. На ней расположено множество магазинов и кафе. Именно здесь стоит покупать национальные угощения. Сувениры же можно приобрести на Гранд-базаре, там турист найдет различные текстильные и кожаные изделия, украшения, а также ковры и антиквариат.

В туристический маршрут стоит включить Культурный центр Ататюрка, в котором расположены оперный театр, несколько залов и выставочных пространств, детский арт-центр, студия звукозаписи, дизайнерский магазин и рестораны. Кроме того, в центре находится Библиотека творческих индустрий имени Виталия Хакко, хранящая редкие книги на разных языках.

Одна из главных достопримечательностей, которую путешественники нередко упускают из виду — прогулка по проливу Босфор. Пролив разделяет Европу и Малую Азию, а также соединяет Черное и Мраморное моря. На нем можно проплыть на туристическом пароме, катере или яхте.

#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Турция#Новости#Путешествия#Туристический маршрут
Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
Сегодня, 08:29
Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит
Сегодня, 08:46
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12