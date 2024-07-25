За новыми впечатлениями. Какие необычные места посетить путешественнику в Турции

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Несмотря на выросшие цены, россияне продолжают выбирать Турцию местом летнего отдыха, пишут «РИА Новости». Один их «плюсов» этого направления — возможность не только полежать на пляже, но и увидеть десятки красивых мест. Однако часто туристы не знают, какие именно локации стоит посетить. Как правило, на слуху собор Святой Софии, один из символов Стамбула, Галатская башня, Голубая мечеть.
Помимо этих достопримечательностей, путешественнику стоит побывать на главной торговой улице города — Истикляль. На ней расположено множество магазинов и кафе. Именно здесь стоит покупать национальные угощения. Сувениры же можно приобрести на Гранд-базаре, там турист найдет различные текстильные и кожаные изделия, украшения, а также ковры и антиквариат.
В туристический маршрут стоит включить Культурный центр Ататюрка, в котором расположены оперный театр, несколько залов и выставочных пространств, детский арт-центр, студия звукозаписи, дизайнерский магазин и рестораны. Кроме того, в центре находится Библиотека творческих индустрий имени Виталия Хакко, хранящая редкие книги на разных языках.
Одна из главных достопримечательностей, которую путешественники нередко упускают из виду — прогулка по проливу Босфор. Пролив разделяет Европу и Малую Азию, а также соединяет Черное и Мраморное моря. На нем можно проплыть на туристическом пароме, катере или яхте.