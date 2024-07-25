Врач-психиатр Василий Шуров выделил три типа людей, склонных к лудомании

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Если этот тренд сохранится, то к концу текущего года эта цифра будет значительно выше, чем в предыдущем. Шейкина отметила, что в прошлом году российские легальные букмекеры приняли ставки на 1,2 триллиона рублей. Эту информацию приводит РБК.
Специалист по психическим заболеваниям Василий Шуров выделил три группы людей, наиболее подверженных азартным играм.
«Первая категория — это молодые люди, подростки, у которых много желаний, но мало возможностей. Они стремятся быстро разбогатеть и видят в играх лишь шанс заработать, не придавая значения эмоциональной составляющей. Вторая группа — это люди с определенными личностными расстройствами, склонные к зависимостям. Они склонны к импульсивным поступкам, часто берут кредиты и тратят большие суммы. Обычно у них присутствуют не только проблемы с азартными играми, но и другие виды зависимостей, например, наркотики. Третья группа — это устоявшиеся личности, но находящиеся в состоянии кризиса. Ничто уже не доставляет им удовольствия, они истощены. Такие люди увлекаются различными играми, чтобы получить хоть какие-то эмоции», — указал Шуров в интервью с «Ридусом».
Духовное состояние общества имеет значительное воздействие на распространение азартных игр в России, по мнению психиатра.
«К сожалению, мы живем в обществе потребления. Ты должен постоянно показывать высокий уровень потребления, но у всех не так много возможностей зарабатывать крупные суммы. Еще один фактор — агрессивная реклама. Мне не понятно, как можно так интенсивно рекламировать букмекерские конторы. Если государство ценит своих граждан, оно обязано как-то изменить эту ситуацию», — подчеркнул собеседник из «Ридуса».
По мнению Василия Шурова, лудомания в России является причиной 15% случаев самоубийств. «Это огромная цифра. Даже депрессия не влечет за собой такого количества случаев. На мой взгляд, наше государство должно стимулировать граждан не только активно увеличивать население, но и бороться с явлениями, которые сокращают численность населения», — заключил психиатр.