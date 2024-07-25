Врач-психиатр Василий Шуров выделил три типа людей, склонных к лудомании

«Первая категория — это молодые люди, подростки, у которых много желаний, но мало возможностей. Они стремятся быстро разбогатеть и видят в играх лишь шанс заработать, не придавая значения эмоциональной составляющей. Вторая группа — это люди с определенными личностными расстройствами, склонные к зависимостям. Они склонны к импульсивным поступкам, часто берут кредиты и тратят большие суммы. Обычно у них присутствуют не только проблемы с азартными играми, но и другие виды зависимостей, например, наркотики. Третья группа — это устоявшиеся личности, но находящиеся в состоянии кризиса. Ничто уже не доставляет им удовольствия, они истощены. Такие люди увлекаются различными играми, чтобы получить хоть какие-то эмоции», — указал Шуров в интервью с «Ридусом».