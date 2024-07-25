В Кемеровской области закрыли лагерь, где массово отравились дети

В ходе проверки лагеря были обнаружены серьезные нарушения. Каждый случай заболевания или подозрения на заболевание детей не был зарегистрирован в специальном журнале. Работники медицинской службы учреждения не сообщили об отравлениях в уполномоченный орган в течение 2 часов. Также информация о заболевании детей поступила в учреждение только от одного из родителей пострадавших.