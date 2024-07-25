В Кемеровской области закрыли лагерь, где массово отравились дети

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В настоящее время у детей, находившихся на оздоровлении в учреждении, зафиксировано 35 случаев острой кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован, сообщает sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Кемеровской области.
В ходе проверки лагеря были обнаружены серьезные нарушения. Каждый случай заболевания или подозрения на заболевание детей не был зарегистрирован в специальном журнале. Работники медицинской службы учреждения не сообщили об отравлениях в уполномоченный орган в течение 2 часов. Также информация о заболевании детей поступила в учреждение только от одного из родителей пострадавших.
Отмечается также, что лагерь не провел необходимые противоэпидемические мероприятия. Лиц, не имеющих отношения к раздаче кулинарных изделий, привлекали к этому процессу; завпроизводством начала работать без медицинского осмотра; кухонная утварь и оборудование не были промаркированы, а хранение еды не соответствовало стандартам. В результате у детей, отдыхавших в лагере, возникла эпидемия острой кишечной инфекции, отметили в пресс-службе.
В итоге суд признал организацию виновной в нарушении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и назначил штраф в виде временного закрытия лагеря для детей.