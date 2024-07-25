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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность

В аварийном состоянии. Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность

25 июля 2024, 13:59
Фото: Прокуратура Омской области

Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность

Суд признал незаконным приватизацию двух причалов в центре Омска и вернул их в федеральную собственность.

Восьмой арбитражный апелляционный суд вернул два причала, расположенных в центре Омска на реках Иртыш и Омь, в федеральную собственность. Решение официально вступило в силу сегодня, 25 июля.

Установлено, что в июле прошлого года региональное управление Росимущества в нарушило законодательство о приватизации госимущества и заключило два соглашения купли-продажи с предпринимателем, их сумма составила 2,1 млн руб. Позже причалы купила коммерческая организация, однако за их состоянием никто не следил, сейчас оно близко к аварийному.

По иску прокуратуры Арбитражный суд Омской области признал торги недействительными и обязал покупателей вернуть объекты в федеральную собственность. Ответчик оспорил решение суда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Теперь Росимущество должно привести причалы в надлежащее состояние.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Новости#Причал#Причальные стенки
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