В аварийном состоянии. Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность

Установлено, что в июле прошлого года региональное управление Росимущества в нарушило законодательство о приватизации госимущества и заключило два соглашения купли-продажи с предпринимателем, их сумма составила 2,1 млн руб. Позже причалы купила коммерческая организация, однако за их состоянием никто не следил, сейчас оно близко к аварийному.