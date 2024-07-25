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Ушаковы присоединили свое «Радио Сибирь» к «Музыке и кино»

Ушаковы присоединили свою кемеровскую фирму к омской

25 июля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Ушаковы присоединили свое «Радио Сибирь» к «Музыке и кино»

У двух компаний был один и тот же набор учредителей.

В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство „Радио Сибирь — Кемерово“ закончилась процедура реорганизации. Из официального сообщения следует, что компанию присоединили к ООО „Музыка и кино — Сибирь“, зарегистрированному в Омске. Первое юрлицо специализируется на рекламной деятельности, второе — на радиовещании.

Отметим, что у двух фирм одни и те же учредители. Это Александр Ушаков и его мать Татьяна Ушакова, которые в равных долях владеют всем уставным капиталом кемеровской фирмы и 75% УК фирмы из Омска (во втором случае их компаньон — ООО «МКР-Медиа», в котором Ушаков занимает пост генерального директора). Они владеют еще целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. В последнее время, по-видимому, проводится оптимизация, когда менее эффективные юрлица присоединяются к более эффективным. Так, в январе текущего года ООО «Медиа-Альянс», прописанное в Чите, было присоединено к ООО «Панамателеком» из того же города.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Татьяна Ушакова#Слияние фирм#Александр Ушаков
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