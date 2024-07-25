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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Цены на солодовое пиво, вино, одежду и косметику вырастут в России

25 июля 2024, 05:08
В скором времени в России увеличатся цены на товары из недружественных стран из-за резкого роста налогов, информирует РИАМО.

После введения нового налога на продукцию из недружественных стран стоимость солодового пива, вина, вермута, а также широкого ассортимента косметики, средств по уходу, товаров для личной гигиены и бытовой химии значительно изменится, пишет sibdepo.ru.

Ожидается, что цены вырастут на бренды Gillette, Colgate, S.C. Johnson & Son, Lacalut White, Blend-a-Med, President, R.O.C.S sensitive — на них налог увеличится до 35%. Налог на одежду из Литвы, Латвии и Эстонии вырастет до 50%. Постановление правительства России о повышении налогов вступит в силу 27 июля и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Вероятно, что данный документ будет продлен в следующем году с целью стимулировать использование отечественных аналогов указанных товаров.

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