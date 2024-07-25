Спрос вырос в три раза. Россиянине стали чаще ездить в Китай и Гонконг в этом году

Возрос спрос и на экскурсионные направления, которые для туристов предоставляет Китай. Так, например, число бронирований в Пекине увеличилось более чем в три раза, а в Шанхае — более чем в два раза. Кроме того, забронировали отели в Гонконге на это лето даже больше людей, чем в некоторых традиционно популярных курортах зарубежья — в Хургаде (Египет), Лимасоле (Кипр) и на острове Бали (Индонезия).