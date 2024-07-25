Спрос вырос в три раза. Россиянине стали чаще ездить в Китай и Гонконг в этом году

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В этом году россияне стали в три раза чаще проводить летний отдых на морских курортах Китая и Гонконга, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Спрос на морские курорты и экскурсионные направления Китая и Гонконга этим летом бьет рекорды. Суммарное число бронирований с датами заезда с июня по август в отелях этих направлений выросло более чем в два раза относительно прошлого года, при этом курортные направления показывают рост в три раза», — рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
По данным аналитиков, этим летом в Гонконге число бронирований отелей выросло на 78%, также у путешественников возрос интерес к городу Циндао и острову Хайнань, там число бронирований выросло в три раза.
Возрос спрос и на экскурсионные направления, которые для туристов предоставляет Китай. Так, например, число бронирований в Пекине увеличилось более чем в три раза, а в Шанхае — более чем в два раза. Кроме того, забронировали отели в Гонконге на это лето даже больше людей, чем в некоторых традиционно популярных курортах зарубежья — в Хургаде (Египет), Лимасоле (Кипр) и на острове Бали (Индонезия).
Такие показатели позволили специалистам назвать Китай и Гонконг самыми быстрорастущими зарубежными направлениями по показателю спроса. За год Китай поднялся с 15 места на 10 в рейтинге самых популярных стран по числу бронирований в объектах размещения. По мнению аналитиков, такая картина сложилась в связи с попытками россиян найти альтернативные варианты отдыха в доступных странах.
Полный рейтинг популярных зарубежных направлений на лето 2024 года среди отдыхающих из России включает Белоруссию, Абхазию, Турцию, Грузию, Таиланд, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Китай.