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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

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Updated Сегодня, 16:29

Спасший младенца в Москве курьер рассказал, что похититель не был пьян

25 июля 2024, 16:28
Злоумышленник, который пытался похитить младенца у женщины в парке на юго-востоке Москвы, не был выпившим. Скорее всего, он был под воздействием психотропных вещество или страдает каким-то серьезным психическим заболеванием.

Об этом в беседе с изданием «Ридус» рассказал курьер сервиса «Яндекс Лавка» Мухаммаджон Обидов, которому удалось остановить похитителя и спасти ребёнка.

Он увидел, как некий человек выхватил младенца из рук женщины, сидевшей на скамейке, и начал преследовать его. Когда грабитель заметил, что его преследуют, он отбросил ребёнка и убежал. Курьер продолжил преследование. Он догнал злоумышленника, а потом ударил и задержал его.

По словам Обидова, в новостях пишут, что похититель был пьяным. Однако курьер почеркнул: злоумышленник не выглядел пьяным и от него не было запаха спиртного. Он выглядел странно: возможно, принимал психотропные или страдал психическим расстройством.

Похитителем оказался Алексей Кириченко из Ульяновска. Ранее он уже был осужден за мошенничество.

Младенцу, которого бросил на землю Кириченко, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и множественные ссадины.

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