Спасший младенца в Москве курьер рассказал, что похититель не был пьян

Он увидел, как некий человек выхватил младенца из рук женщины, сидевшей на скамейке, и начал преследовать его. Когда грабитель заметил, что его преследуют, он отбросил ребёнка и убежал. Курьер продолжил преследование. Он догнал злоумышленника, а потом ударил и задержал его.