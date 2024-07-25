Спасший младенца в Москве курьер рассказал, что похититель не был пьян

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Об этом в беседе с изданием «Ридус» рассказал курьер сервиса «Яндекс Лавка» Мухаммаджон Обидов, которому удалось остановить похитителя и спасти ребёнка.
Он увидел, как некий человек выхватил младенца из рук женщины, сидевшей на скамейке, и начал преследовать его. Когда грабитель заметил, что его преследуют, он отбросил ребёнка и убежал. Курьер продолжил преследование. Он догнал злоумышленника, а потом ударил и задержал его.
По словам Обидова, в новостях пишут, что похититель был пьяным. Однако курьер почеркнул: злоумышленник не выглядел пьяным и от него не было запаха спиртного. Он выглядел странно: возможно, принимал психотропные или страдал психическим расстройством.
Похитителем оказался Алексей Кириченко из Ульяновска. Ранее он уже был осужден за мошенничество.
Младенцу, которого бросил на землю Кириченко, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и множественные ссадины.