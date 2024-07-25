Сэкономить не удастся. Эксперты назвали самый дорогой курорт в России

Аналитики также отметили, что на многих курортах значительно возросли цены. Например, если в этом году средний чек за сутки проживания в отелях Краснодарского составляет 5,6 тысяч рублей, то в прошлом году эта цифра была на 22% меньше. Также цены увеличились в прибрежных отелях Ростовской области, в Дагестане, Санкт-Петербурге и Калининградской области.