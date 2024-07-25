Сэкономить не удастся. Эксперты назвали самый дорогой курорт в России

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ассоциация туристических агрегаторов (в нее входят сервисы МТС Travel, «Островок», Tutu и «Яндекс путешествия») составила рейтинг самых дорогих российских курортов. Лидерами в нем стали Адлер, Абрау-Дюрсо и Ялта, пишет ТАСС.
Согласно подсчетам экспертов, в среднем за сутки в Адлере турист тратит 11 тысяч рублей, в Абрау-Дюрсо — 8,1 тысяч рублей, а в Ялте — 7,6 тысяч рублей. На четвертом месте по дороговизне оказался отдых в Геленджике и Сочи, там путешественники тратят в среднем 5,9 тысяч рублей за сутки.
В конце рейтинга расположились самые бюджетные места для отдыха. Так, у туриста получится сэкономить в Керчи, где средняя стоимость ночи составляет 3,1 тысячи рублей, Судаке (3,5 тыс. рублей) и Феодосии (3,8 тыс. рублей).
Аналитики также отметили, что на многих курортах значительно возросли цены. Например, если в этом году средний чек за сутки проживания в отелях Краснодарского составляет 5,6 тысяч рублей, то в прошлом году эта цифра была на 22% меньше. Также цены увеличились в прибрежных отелях Ростовской области, в Дагестане, Санкт-Петербурге и Калининградской области.
«Во-первых, в этом сезоне возросла доля клиентов, выбирающих более „звездные“ и комфортные объекты размещения. Во-вторых, за год существенно увеличилось количество объектов размещения на платформах агрегаторов. В-третьих, динамика цен на объекты размещения разнонаправленная — в каких-то отелях и загородных домах цены стали выше, в каких-то, наоборот, ниже. Отличается ситуация и от региона к региону», — рассказала директор АТАГ Юлия Скоромолова.
Этим летом средний чек бронирования ночи в российских отелях составил около 6 тысяч рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.